仁村紗和＆前田公輝、“母”に引き裂かれる 『完全不倫』第10話あらすじ
俳優の仁村紗和と前田公輝がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠「ドラマDEEP」『完全不倫―隠す美学、暴く覚悟―』（毎週火曜 深0：24〜深0：54※放送後TVer、Huluで配信）の第10話が、きょう2日深夜に放送される。それに先立って、場面写真とあらすじが公開された。
【場面写真】会えばすぐに口げんか…野村周平＆なえなの
今作は、不倫を通して“再生”する家族の物語を描く。夫を愛するために不倫する妻の変わった愛の形に翻弄（ほんろう）される夫。予測不能な不倫ミステリーとなる。
吉岡拓哉（前田）と妻・千春（仁村）の部屋に、千春の母・京子（宮崎美子）が引っ越し業者を連れてやって来た。京子は「急いで引っ越さなきゃ。そうでしょ？千春。私がちゃんと見てあげることができなくなったから、変な男にたぶらかされて」と話す。千春を盲愛する京子は、不倫を口実に拓哉と千春を引き裂くつもりだ。
京子を前にすると何も言えなくなってしまう千春。見かねた拓哉が「お母さんの心配も分かりますが、僕たちは大丈夫です」と夫婦円満を強調するが、京子は「一度裏切った人間を許せる人なんていないのよ。許したように見えて、またしばらくたつと湧き立つの。怒りと悔しさと、忘れられない苦しみが」と話す。その言葉を拓哉は否定できない。
一方、桜井陽介（野村周平）と森崎杏（なえなの）は、相変わらずジムで顔を合わせるたびに口げんか。そんな中、千春は、不倫中の松田未奈（大西礼芳）から思いがけない相談を受ける。夫と別れ、年下の彼と“駆け落ち”して、一緒になろうとする未奈。「みんなはだまされてるって思うかもしれない。でも、一緒にいてわかるの。うそをつくような人じゃないって」と、覚悟を決めた未奈は千春に“あるお願い”をして、彼のもとに飛び込んでいく。
今度こそ幸せをつかむために、新たな恋に走る未奈。そして拓哉と千春には、さらなる不穏な影が忍び寄る。
【場面写真】会えばすぐに口げんか…野村周平＆なえなの
今作は、不倫を通して“再生”する家族の物語を描く。夫を愛するために不倫する妻の変わった愛の形に翻弄（ほんろう）される夫。予測不能な不倫ミステリーとなる。
京子を前にすると何も言えなくなってしまう千春。見かねた拓哉が「お母さんの心配も分かりますが、僕たちは大丈夫です」と夫婦円満を強調するが、京子は「一度裏切った人間を許せる人なんていないのよ。許したように見えて、またしばらくたつと湧き立つの。怒りと悔しさと、忘れられない苦しみが」と話す。その言葉を拓哉は否定できない。
一方、桜井陽介（野村周平）と森崎杏（なえなの）は、相変わらずジムで顔を合わせるたびに口げんか。そんな中、千春は、不倫中の松田未奈（大西礼芳）から思いがけない相談を受ける。夫と別れ、年下の彼と“駆け落ち”して、一緒になろうとする未奈。「みんなはだまされてるって思うかもしれない。でも、一緒にいてわかるの。うそをつくような人じゃないって」と、覚悟を決めた未奈は千春に“あるお願い”をして、彼のもとに飛び込んでいく。
今度こそ幸せをつかむために、新たな恋に走る未奈。そして拓哉と千春には、さらなる不穏な影が忍び寄る。