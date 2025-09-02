【青学大・原晋監督「マンスリー大作戦」】#7

【原晋氏コラム】極めて由々しき事案に心が痛い…メーカーとの契約にも“アスリートファースト”必要です

夏の甲子園が開幕する前、X（旧ツイッター）に「あの伝説の監督が帰ってくる！」と書き込みました。島根県代表・開星高野球部監督の野々村直通さん（73）です。

2002年夏の甲子園の抽選会に派手なダブルのスーツで現れ「やくざ監督」と呼ばれるようになった野々村監督は、10年春のセンバツ1回戦で21世紀枠の出場校に敗れた際に「末代までの恥」と発言。個性的な言動で物議を醸しました。

そんな野々村監督とのお付き合いは、もう10年以上も続いています。

野々村監督が1979年、広島・府中東高を率いてセンバツに出場した時のエースで4番の片岡光宏さん（同年ドラフト1位で広島入団）が、引退後に宮崎市内で広島風お好み焼き店をオープン。ひとりでフラッと立ち寄ってから懇意にさせていただき、野々村監督に引き合わせてもらったことでご縁が生まれました。

箱根駅伝を初制覇（15年）する前です。まだ何の実績も残していない私の「近いうちに箱根で優勝します！」という大言壮語に熱意を感じ取っていただき、「本気で取り組めば夢はかなう！」と激励してもらいました。

野球と陸上の違いはありますが、苛烈な勝負の世界で結果にシビアにこだわることの大切さを教えていただきました。

ひと回り以上も年の離れた大先輩に口はばったいのですが、出会った時から「よかれと思ったことは批判を覚悟の上で堂々と主張する」「出る杭は打たれても出過ぎたら打たれない」といった信念を共有する仲間であると感じ、信頼関係が生まれました。

毎年10月に島根・出雲市で大学3大駅伝のひとつ「出雲駅伝」が開催されます。大会前夜にお会いし、おいしいお好み焼きに舌鼓を打ちながら酒を酌み交わし、その語らいを通していつも鮮烈な刺激を受けています。

そうそう、今年の夏の甲子園といえば──。

広島県代表の広陵高が1回戦を突破した後、1月に発覚した野球部員による下級生への暴力をともなう不適切行為が、SNSによる拡散などでより広く知られるようになり、2回戦を前に出場を辞退するという極めて異例の事態となりました。

野球どころの広島（三原市）に生まれた私は、今も大の野球ファン。小学生の頃は軟式テニスのボールを使い、野球の「三角ベース」のような「ろくむし」（地元では「むし野球」）に熱中しました。春・夏の甲子園時期には広島県代表の広島商、崇徳、広陵、尾道商といった常連校を熱烈に応援しました。

出身校の広島・世羅高もそうでしたが、昔ながらの体育会系の部活動には「軍隊のような上下関係」「理不尽極まりない暴力」「根拠のない精神論」などが横行し、いじめられた下級生が「上級生になると下級生に倍返しする」という負の連鎖がはびこっていました。

暴力をともなう不適切な行為、パワハラやセクハラなどが現在・過去・未来にわたって許されないことは、改めて言うまでもないでしょう。しかしながら、今の価値観にのっとると完全アウトであっても10年、20年、30年前の尺度では「許容範囲内」と判断される事象もあるかも知れません。

私自身、世羅高3年生で主将を任されることになり、陸上部に蔓延していた悪習をすべて撤廃しました。基本的な考え方は、両親から学んだ「自分が嫌なことを他人にしない」「楽しく切磋琢磨する」──。とても難しい問題ですが、スポーツ界全体で取り組んでいきたいと思います。 =つづく

（原晋／青山学院大学陸上部監督 取材・構成=絹見誠司）