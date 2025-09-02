¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¾®Àî½ß»ÊGM¤¬ÂàÇ¤¤Ø¡¡¸åÇ¤¤ÏÀÄÌÚÀë¿ÆGMÆÃÊÌÊäº´¤«
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÊÔÀ®ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾®Àî½ß»Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¤¬¡¢·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤êº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬2Æü¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸åÇ¤¤ÏÀÄÌÚÀë¿ÆGMÆÃÊÌÊäº´¤¬ÍÎÏ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¾®ÀîGM¤Ï´ÆÆÄ¤ò·×6¥·¡¼¥º¥óÌ³¤á¤¿¸å¡¢2020Ç¯¤Ë½¢Ç¤¡£º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï23Ç¯¤«¤éÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄÌÚGMÆÃÊÌÊäº´¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤äÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤ÆÆüÊÆÄÌ»»2730°ÂÂÇ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¾®ÀîGM¤Î²¼¤ÇÊÔÀ®¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£