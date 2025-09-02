鎖骨から上に位置する首や頭などの「頭頸部」にできるがんの新たな治療法「アルミノックス治療」の山形県内初の手術が2日、山形市の山形大学医学部付属病院で行われました。従来の治療法で効果が出なかった患者の新たな選択肢として期待されます。



山形市の山形大学医学部付属病院で2日行われたのは、「頭頸部アルミノックス治療」という新たながんの治療法です。

70代の男性患者に県内初の手術がおよそ1時間半にわたって行われました。

どのような治療法なのか、実際に治療を行う医師に聞きました。





山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座 千田邦明 准教授「舌にがんがあったとすると腫瘍に光を当てることで前もって光で反応する物質をくっつけたところが離れてがん細胞が破壊される」この治療では、手術の前日に光と反応する色素を含んだ薬剤を患者に投与し、がん細胞と結合させます。翌日、腫瘍のある箇所に特定の波長の光を当てることで薬剤に含まれた色素が反応してがん細胞を壊し、死滅させます。中川悠アナウンサー「この治療法が合う患者さんはどういう人？」山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座 千田邦明 准教授「特に頭頸部がん、耳鼻科の領域のがんでの治療になる。通常、手術や放射線治療が基本的な治療方針になるが、そういうのをやっても残念ながらがんが残ってしまったり 再発してしまった人に対して行われる治療」頭頸部にできる主ながんの種類としては、口の中にできる口腔がんや鼻の奥から食道までにできる咽頭がんなどがあり、喫煙している60代から70代の男性の患者が多いといいます。この治療を実施できるのはがんの学会が認定した医師と施設に限られ、県内では県立中央病院とあわせて2か所に限られています。山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座 千田邦明 准教授「手術の適用になる人はたくさんではないが必ずいると思う。山形県内に治療法を広めればやれる症例、希望する症例は増えてくるのではないか」この治療法は、手術や放射線治療による効果が現れにくい患者などが対象となり、大学病院では年間2件ほどの治療を想定しているということです。