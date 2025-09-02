9月3日はドラえもんの誕生日。【ドラえもん公式】X （@doraemonChannel）では「#ドラえもん生誕祭2025」と銘打ち、ドラえもんの誕生日に向けて誕生日パーティーの準備をするキャラクターたちの動画が投稿された。

【画像】ドラえもんの誕生日パーティーを計画するのび太たち

「のび太たちがパーティーの飾りつけを始めたみたいだよ。ドラえもんにナイショで準備できるかな…？」というコメントともに8月12日に投稿された動画。のび太とミニドラがドラえもんの誕生日パーティーのために脚立を運んだりお皿を並べている。

15日に投稿された動画ではドラミちゃんも手伝いに。のび太に飾り付けの入った段ボールを手渡している。ミニドラはテーブルにお花を飾っている。

「ドラミちゃんとミニドラはバースデーケーキをつくりはじめたみたいだよ」のコメントと共に仲良くケーキを制作する2人の動画が22日にポストされた。奥にはのび太が黄色い壁に飾り付けをする後ろ姿が見える。

28日には「しずかちゃんやジャイアン、スネ夫もプレゼントをもって集まってきたみたいだよ♪」とポスト。お馴染みのメンバーがプレゼントを手に窓から覗いている。

9月1日には「ドラえもんにナイショで準備できるかな？」とのコメント。窓の奥に小さく、ドラえもんの姿が。準備をしながら慌てるキャラクターたちが描かれている。ケーキの前で焦るミニドラの後ろ姿がかわいい。

2日にはパーティーの準備も終盤の様子。上にどら焼きが乗った大きなケーキも綺麗に飾り付けられており、窓からは近づいてくるドラえもんの姿が。部屋には風船などが飾り付けられ、ひみつ道具の「ムードもりあげ楽団」の姿も。豪華なドラえもんの誕生日パーティーが伺える。

翌日に迫ったドラえもんの誕生日。「ドラえもん誕生日特設ページ」もオープンされたほか、「ドラえもん誕生日&まんが連載55周年記念！トリビュート企画」として豪華漫画家たちのドラえもんイラストなども公開されている。サプライズのお祝いは無事成功するだろうか。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）