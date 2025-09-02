俳優の武田真治（52）が2日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。かつてのバラエティー番組出演時のてんぐ行動を暴露される場面があった。

武田はかつて同局の人気バラエティー番組「めちゃ×2イケてるッ！」、前身番組の「めちゃ×2モテたいッ！」に出演しており、MCの「ハライチ」澤部佑は「その時は武田さん若いし、イケイケの時ですよね」と確認した。

武田は「めちゃモテ」時代は「武勇伝として語るんじゃないんですけど、事実としてね、武田真治と雛形あきこさんがパナソニック（の広告）やってて」とメインの扱いであったとした。

その後共演していたナインティナインら芸人が大ブレークを果たし「抜かして行った」と苦笑したが「でもその後『めちゃイケ』でも起用し続けてくれましたし、やっぱり人生を引っ張っていってくれたなって思いはあるんで。あの時出合えて良かったなと思います」と感謝した。

番組では「めちゃモテ」当時の武田はてんぐだったとし、映像を紹介。てんぐレベル1では収録中にもかかわらず、堂々とあくびをする姿を、レベル3では収録中でもおかまいなしにタバコを吸う様子、さらにレベル10では、ロケ本番中にバスの中でヘッドホンで音楽鑑賞する姿を伝えた。

VTRを見終えた武田は「これまず1個ずつ謝ることしかできない」と神妙な面持ち。それでもあくびについては「ちょっとそこで、その時の話題は覚えてないですけど、こういう人がいたら面白いかなみたいなのがちょっとあったのかな」と弁解した。

たばこについては「その時は深夜番組で、たばこを吸いながら語るっているうのが、（やしき）たかじんさんじゃないですけど、ダウンタウンさんとか。何かコントとかしてる時じゃなくて、オフっぽい、打ち合わせのシーンとかは、ちょっとタバコを吸ってる姿を見せるのがかっこいいみたいに思ってた」と言い訳した。

ヘッドホンについては「まさにあれの広告やらせていただいてたんで。ちょっと番組中に小ボケじゃないですけどここに…。さすがに音は出してない」と説明した。

これについて、この日夏休みのMC神田愛花に代わって代打MCを務めたなえなのは「本気じゃなかったとしても、今の時代だったら本当にありえないっていうことですよね」とバッサリ。「ハライチ」岩井勇気は「当時でもありえない」と淡々と話した。

武田はカメラが近づくと、両手を合わせてごめんなさいのポーズをしてみせた。