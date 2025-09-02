上質なひとときを過ごせる丸の内のニュースポット

東京駅1番出口（丸の内線）から徒歩1分、新丸ビルの5階にオープンした「BURDIGALA MARUNOUCHI The Lounge」。“日常生活を少しだけ上質に”をコンセプトに持つBURDIGALAブランドのカフェ＆バーです。

内装はブラックやブラウン、グリーンが多く、落ち着いた大人の雰囲気。

グリーンの壁面はタイル張りになっており、そのツヤ感が上質なひとときを演出しています。天井近くのロープライトもおしゃれ。

席数はすべてテーブルで52席です。

「BURDIGALA MARUNOUCHI The Restaurant」からは駅舎が見られる

新丸ビル内での食事やショッピングなどの前後に利用しやすいのもポイント。

同ブランドのレストラン「BURDIGALA MARUNOUCHI The Restaurant」が隣接しており、こちらでは東京駅を目の前に特別な食事が楽しめますよ♪



「BURDIGALA MARUNOUCHI The Lounge」のスペシャリテは「白のパフェ」2900円（土・日曜3200円）と「黒のパフェ」2900円（土・日曜3200円）です。

約72種類のカフェメニューのなかでも特に素材にこだわった上質なパフェで、使用するトッピングのほとんどがパティシエによる手作り。自分へのご褒美としても人気です。

「白のパフェ」は旬のフルーツを使った季節を感じられるパフェ。

取材時は初夏ということで、生のメロンやメロンジュレなどメロンを使ったトッピングがふんだんに！ トップのエルダーフラワーと色鮮やかな層が見た目に美しくうっとりしてしまいます。

「白のパフェ」はメロンを丸ごと食べているかのようなボリュームとジューシーさで満足度が高い！

なかにひっそりと仕込まれたクランブルクッキーの香ばしさとサクサクとした食感がいいアクセントになっています。

2種類のスペシャリテそれぞれには、おすすめのマリアージュが用意されています。

「白のパフェ」に合わせるおすすめは「シャンパーニュ」（パフェ料金＋1500円）。シャルドネ（白ブドウ）を使用したフランスのスパークリングワインです。

シャンパーニュの華やかな香りがメロンのみずみずしい甘さと相性抜群。白ブドウのフルーティな風味もよく感じられます。



「黒のパフェ」はガトーショコラやアイスクリーム、メレンゲショコラなど、1つ1つ表現が違う手作りチョコレートスイーツを重ねたパフェ。

中間にフランボワーズピューレを仕込むことで酸味も楽しめ、最後まで飽きずに食べやすくなっています。

「黒のパフェ」のポイントはチョコレートスイーツが多く使われていること。どれも香り、食感、味わい、が異なるのでチョコの食べ比べ的な楽しみ方もできます。

トッピングに添えられたマカロンやメレンゲのもちもち、サクサクとした食感も楽しいです。

「黒のパフェ」に合わせるおすすめのマリアージュは「キール・アンペリアル」（パフェ料金＋1500円）。シャンパーニュにフランボワーズのリキュールを合わせたカクテルです。

「キール・アンペリアル」の深い酸味が、甘みのあるパフェと合わさることで、チョコレートの甘さがより感じられるようになります。



いかがでしたか？

今回紹介したパフェのほかにも、シャルドネをぜいたくに使ったジュース「シャルドネ（白グレープジュース）」1020円や「コンテチーズと国産豚ロースハムのサンド」880円など、素材にこだわったカフェメニューが多くあります。

ご自愛用だけでなく友人や大切な人と特別なひとときを過ごす場所としてもおすすめです。



◼︎BURDIGALA MARUNOUCHI The Lounge（ぶるでぃがら まるのうち ざ らうんじ）

住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビル5F

TEL：03-6259-1805

営業時間：11〜22時※金曜のみ〜23時

定休日：無休

アクセス：東京駅1番出口（丸の内線）から徒歩1分



