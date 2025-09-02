AKB48 田口愛佳、シャワーでのドキッとするようなカットも　1st写真集『好きと言えたら』

AKB48・田口愛佳の1st写真集『好きと言えたら』（ワニブックス）が9月25日に発売される。

【写真】AKB48・田口愛佳『好きと言えたら』、3種類の表紙カット

第16期生として13歳でAKB48に加入し、今年21歳を迎えた田口愛佳。そんな田口が初の写真集の舞台に選んだのは、かねてより訪れたいと願っていた台湾。ノスタルジックな街並みや美しい自然を背景に撮影が敢行された。

本作では初挑戦となるランジェリー姿や、ベッド、シャワーでのドキッとするようなカット、無邪気でキュートな笑顔を見せるカットを収録。発売を記念したお渡し会が10月5日に東京・渋谷、10月12日に東京・秋葉原、11月8日に大阪・梅田にて開催予定だ。

■プロフィール田口愛佳（たぐち・まなか）2003年12月12日生まれ。東京都出身。2016年、AKB48第16期生としてグループに加入。12歳で最終審査を通過し、同年12月の劇場公演でお披露目された。以降、チームAやチームKのメンバーとして活動し、パフォーマンス力の高さと明るく親しみやすいキャラクターで多くのファンを魅了する。歌唱力にも定評があり、MCなどでもグループを引っ張る存在に。2025年10月より舞城王太郎氏原作のミステリー小説の舞台化作品に出演。