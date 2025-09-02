【グラビア】表紙と巻頭は音大卒の注目美女山崎あみさん「週刊FLASH 9月16日号」本日発売！
【週刊FLASH 9月16日号】 9月2日発売 価格：550円
「週刊FLASH」9月16日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH
光文社は「週刊FLASH 9月16日号」を9月2日に発売した。価格は550円。
表紙と巻頭カラーは、音大卒で、モデル、タレント、女優、ラジオパーソナリティなど幅広く活躍している山崎あみさん。海での撮影は初めてだという山崎さんが、10ページにわたって5種類の水着に身を包んだグラビアを披露している。
さらにレーサム元会長「薬物性接待」事件で逮捕された(不起訴)元レースクイーン・湊川えりかさんが、8ページの袋とじでセミヌードを披露。Hカップの圧倒的なプロポーションを大胆に見せている。
他にも「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」にソノニ役で出演し、話題となった宮崎あみささん、近鉄で活躍した名投手・髙村祐氏を父に持ち、モデルや女優として活躍中の髙村梨々花さんらのグラビアが掲載されている。【山崎あみさん】
山崎あみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト【FLASHデジタル写真集 山崎あみ Traces of Summer】
山崎あみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト【湊川えりかさん】
湊川えりか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之【FLASHデジタル写真集 湊川えりか 事件な彼女】
湊川えりか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之【宮崎あみささん】
宮崎あみさ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑【FLASHデジタル写真集 宮崎あみさ Summer Memories】
宮崎あみさ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑【FLASHデジタル写真集 宮崎あみさ Sweet Summer】
宮崎あみさ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑【髙村梨々花さん】
髙村梨々花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎塩原洋【FLASHデジタル写真集 髙村梨々花 First Touch】
髙村梨々花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎塩原洋