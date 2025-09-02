新潟県では、３日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。



下越、中越と佐渡では３日未明から朝にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。



２日午後５時１８分、新潟地方気象台は大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報を発表し、注意を呼びかけています。



気象台によりますと前線を伴った低気圧が日本海にあり、東北東へ進んでいます。この前線が３日昼前にかけて北陸地方を通過する見込みです。





前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、上空の気圧の谷の影響も受けるため、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため新潟県では、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる地域が広がる可能性があります。◆雨の予想２日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ４０ミリ中越 ３０ミリ上越 ３０ミリ佐渡 ４０ミリ３日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ５０ミリ中越 ５０ミリ上越 ４０ミリ佐渡 ５０ミリ３日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 １５０ミリ中越 １５０ミリ上越 ８０ミリ佐渡 １５０ミリ線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。下越、中越と佐渡では３日未明から朝にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、３日昼前にかけて土砂災害に注意・警戒してください。上越では３日未明から昼前にかけて低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水に注意・警戒してください。また、新潟県では３日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。また、ひょうの降るおそれもありますので、農作物などの管理にも注意してください。