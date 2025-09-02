ディーン・フジオカが翻訳を担当した絵本『ありさんシェフの しょうたいじょう』が2025年10月16日（木）から講談社より発売される。

【画像】ディーン・フジオカ、絵本の翻訳メイキング・コメント

予約開始後Amazonにて１位を獲得した話題作『ありさんシェフの しょうたいじょう』。特典としてしおりがつくことが決定した。原作イラストレーターが、物語の主人公である「ありさんシェフ」をディーンに重ねて描いた“シェフ風ディーン”のイラストをあしらった特別でオリジナルなデザイン。実際に使えばディーンがページにはさまっているようにも見える、その名も“はさまりディーンシェフしおり”だ。ディーンの翻訳メイキングのオフショットまで入っているのも魅力。本作購入者しか手に入らないしおりとなっている。しおりは、なくなり次第終了となる。

世界各国で翻訳されている温かくユーモアのある物語を、ディーンの丁寧な日本語で紡いだ本作。「絵本の翻訳は言葉を大切にするディーンさんにぴったり」「ディーンさんのお人柄を感じられる訳が楽しみ」などファンを中心にSNS上でも話題となっており、発売に向けて期待が高まっている。ディーンが実際に、『ありさんシェフの しょうたいじょう』の翻訳に取り組む姿も初公開された。日本語版限定の内容として、ディーンの言葉で綴ったあとがきにも注目。「ちがいがあることの豊かさ」や「誰かを思いやる気持ち」を描いたストーリーについて、ディーン自身からのメッセージが記されている。ディーンがイタリア・ミラノに赴き、原作の著者ダリオ・ポモドーロ氏やイラストレーターのロレンツォ・サンジョ氏と対談した様子も公開。実際に顔を合わせて話したことで、原作の世界観を分かち合えたと語った。

■あらすじありさんシェフの晩餐会へようこそ！偉大なるありさんシェフが、動物たちを晩餐会にご招待。……のはずが、席順を決めるのに一苦労！ねずみさまは、ねこさまの隣なんてイヤがるだろうし、ひつじさまは、おおかみさまと同じテーブルじゃ、ごちそうになりかねない！？ふくろうさまなんて、「暗い部屋で食べたい」って言いそうだし……。な～んてややこしいパズル！さてさて、ありさんシェフの晩餐会は、うまくいくのでしょうか！？パズルのような席決めの果てに訪れる“あっ！”と驚く結末。子どもも大人も、思わず笑顔になる、ユーモアたっぷりのハートウォーミングな一冊です。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）