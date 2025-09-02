

「うたコン 歌手人生 この一曲」キービジュアル

9月9日（午後7時57分〜）のNHK『うたコン』は「歌手人生 この一曲」を放送。King ＆ Princeがデビュー曲「シンデレラガール」、坂本冬美「また君に恋してる」、細川たかし「心のこり」を歌唱。プレイバック紅白は2008年第59回をを特集。この年に初出場したPerfumeが「ポリリズム」披露する。

9日の「うたコン」は「歌手人生 この一曲」をテーマにお届けする。幕開きは坂本冬美が歌手として新たな魅力を発揮した１曲。カバー曲ながらロングヒットとなり自身の代表曲の一つになった「また君に恋してる」 。続いて細川たかしが「心のこり」、King ＆ Princeが大切にしているデビュー曲「シンデレラガール」を歌う。

好評企画「プレイバック紅白」のコーナーは、2008年の第59回を特集。この年に初出場したのが今年、結成25周年・メジャーデビュー20周年となるPerfume。一躍トップアーティストに駆け上がるきっかけとなった「ポリリズム」とこれまでの振り付けが詰め込まれた最新曲「巡ループ」の2曲を届ける。

さらに、木梨憲武プロデュース、所ジョージが作詞作曲した「NAZO with 木梨憲武・所ジョージ」。演歌歌手、田中あいみが SAX 演奏に武田真治を加え、木梨・所とともに歌手人生をかけて熱唱する。

そして、細川たかしは最新曲「津軽泣かせ節」、King ＆ Princeはミッキーマウスの新たなテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を『うたコン』ならではの生演奏で歌う。

さらにデビュー25周年、来年3月までの期間限定で再集結したRIP SLYME。その名を世にとどろかせた名曲「One」を music concerto の演奏とともに歌唱。

また、これまでの総ストリ−ミング再生回数が13億回、去年紅白歌合戦にも初出場し、大きな話題を呼んだガールグループ ILLIT。Japan 1st Single のタイトル曲となる「時よ止まれ」を披露する。

「うたコン」放送予定

9月9日（火）午後7時57分〜8時42分 （全国放送）※NHKプラスでインターネットでの同時配信／見逃し番組配信（放送後１週間）あり。※NHKホールから生放送司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー出演：ILLIT・King ＆ Prince・坂本冬美・田中あいみ・Perfume・細川たかし・RIP SLYMEゲスト 木梨憲武・所ジョージ SAX 演奏 武田真治曲順「また君に恋してる」 坂本冬美「心のこり」 細川たかし「シンデレラガール」 King & Prince「ポリリズム」〜「巡ループ」 Perfume「NAZO with 木梨憲武・所ジョージ」 田中あいみ「津軽泣かせ節」 細川たかし「What We Got 〜奇跡はきみと〜」 King & Prince「One」 RIP SLYME「時よ止まれ」 ILLIT