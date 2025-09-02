「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）

４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が２日、横浜市で公開練習を行った。ＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を迎え撃つ注目の一戦に向けて「毎度言っていて聞き飽きたかもしれないが（調子は）過去イチ」と自信を強調。キャリア最大の難敵と位置づける好敵手に対し、「今回はどんな勝ち方でも必ず勝ちを手にする。ＫＯにこだわらず、しっかり勝つことだけを目的に試合を進めていきたい」と決意を込めた。

所属ジムの大橋秀行会長（６０）は、ＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝を試合会場に招待していることを明かした。来春、東京ドームで井上との夢の対決を行う計画が進んでいる中、中谷の家族とＭ・Ｔジムの村野健会長の席も用意しているといい、大橋会長は「来たるべき日に備えて、ちゃんと前で（井上の試合を）見もらえるように」と語った。

中谷は井上戦を見据え、バンタム級の２団体の王座を返上した上で次戦で階級を上げる意向を明かしており、最新のＷＢＡの世界ランキングではスーパーバンタム級で１位に名を連ねた。井上は「（それ自体は）気にはしないですね」と意に介さなかったものの、「着々とその日（夢の対決）に向けて進んでいっているなと自分も感じるし、（９月、１２月と）あと２戦しっかりやり過ごさないといけない」と使命感を燃やした。