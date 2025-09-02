tripleSの日本選抜ユニット“tripleS ∞!”1st EPリード曲「Password」を先行配信
tripleSの日本選抜ユニット“tripleS ∞!（トリプルエスハッチ！）”が10月1日にリリース予定の1st EP『SecretHimitsuBimil』より、リード曲の「Password」が9月17日に先行配信される。
■“心のパスワード”に触れたいという気持ちを、“ログイン”や“Face ID”などの言葉でポップに表現
「Password」は、誰にも見せない秘密の“心のパスワード”に触れたいという気持ちを、“ログイン”や“Face ID”などの言葉でポップに表現した楽曲。
さらに、tripleS ∞!の新アーティスト写真も解禁。ブルーやグレーを基調とした淡い色合いの衣装に身を包み、様々な“秘密”を抱えながら現実と非現実の狭間で揺れ動く少女たちの脳内世界が表現されている。
■リリース情報
2025.09.17 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Password」
■関連リンク
tripleS OFFICIAL SITE
https://www.triples-official.jp