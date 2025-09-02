航空自衛隊千歳基地は、9月7日（日）に開催する「令和7年度千歳のまちの航空祭」のフライトスケジュールを公開している。

飛行展示は8時50分からのF-15オープニングフライトから開始となる。

地上では、管制業務などの体験をはじめ、特別航空輸送隊の職種紹介、B-777機材展示を304格納庫で実施する。308格納庫ではUH-60Jの機内見学と訓練動画放映が行われる。

基地案内図

飛行機、装備品の配置図

フライトスケジュール

イベント名

8時50分：航過飛行（F-15オープニングフライト） 9時00分：訓練飛行（B-777） 9時25分：異機種混合航過飛行（F-15/B-777/U-125/T-4） 9時35分～9時55分：救難訓練展示（U-125/UH-60J） 10時10分～10時20分：訓練飛行（F-35） 10時20分～10時30分：訓練飛行（F-2） 10時40分～10時55分：機動飛行（F-15） 13時00分～13時15分：デモ・スクランブル＆訓練飛行（F-15） 13時30分～13時45分：機動飛行（F-15）

令和7年度千歳のまちの航空祭



開催日

令和7年9月7日（日）



会場

航空自衛隊 千歳基地