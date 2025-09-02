XG、1stフルアルバムより先行シングル「GALA」リリース決定！ハイエナジーなランウェイアンセム

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

XGが、1stフルアルバムからの先行配信シングル「GALA」を9月19日にリリースすることが決定した。

■宇宙から降り立つようなスケール感のあるイントロから始まる「GALA」

8月30日に国内最大級の夏フェス『a-nation 2025』にヘッドライナーとして初出演を果たし、圧巻のパフォーマンスで多くのオーディエンスを魅了したXG。公演中、2026年1月23日に1stフルアルバムをリリースすることをサプライズ発表し話題となったが、このたびファン待望の新曲リリースがアナウンスされた。

「GALA」は、未来感溢れるサウンドと鮮烈なビジュアルイメージで展開される、ハイエナジーなランウェイアンセム。個性的なシンセサイザーの音色とダンサブルなビートがファッションの世界を大胆に再構築し、XGならではの感性で固定概念を打ち破り、あらたな価値観を提示する。

宇宙から降り立つようなスケール感のあるイントロから始まる「GALA」は、力強いラップ、バイリンガルフロウ、疾走感のあるハウスリズム、映画的なサウンド演出が融合し、XG独自のショー“X GALA”を演出。ファッション、パワー、グラマラスさをひとつにまとめ上げたパフォーマンストラックであり、XGの世界観を象徴するキートラックとなっている。

■ジャケット写真も公開！

併せて公開されたジャケット写真（メイン写真）は、「GALA」の独創的かつグラマラスな世界観が表現されたファッショナブルなデザインとなっており、楽曲への期待をさらに高める。XGが創り出すあらたなジャンル“X-POP”の宣言である1stフルアルバムからの先行曲ということもあり、期待せずにはいられない。

■ワールドツアー『The first HOWL』の展示会が開催中！

また、XGはワールドツアー 『The first HOWL』の展示会『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION』を東京・原宿ラフォーレミュージアムにて開催中。本展示会では、ツアー中に撮影された厳選写真や、実際にステージで着用された衣装展示、映像コンテンツの他、あらたな限定グッズの販売も予定されている。

10月には『CHINA FESTIVAL TOUR』と題し、10月2日に『MDSK MUSIC FESTIVAL』（北京）、10月4日に『STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL』（広州）、10月7日に『LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL』（瀘州）と、中国の大型音楽フェスに立て続けに出演する。

■リリース情報

2025.09.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GALA」

2026.01.23 ON SALE

ALBUM『タイトル未定』

■イベント情報

『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION Landing at TOKYO』

09/01（月）～09/07（日）東京・原宿ラフォーレミュージアム

■関連リンク

1stフルアルバム 特設サイト

https://xgalx.com/xg/xg-1stfullalbum/

『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION Landing at TOKYO』詳細はこちら

https://xgalx.com/xg/news/detail.php?id=1127213

XG OFFICIAL SITE

http://xgalx.com/xg/