山形県では、３日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。２日夜遅くから３日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

［気象概況］

前線が華中から日本海を通って日本の東にのびており、前線上の低気圧が日本海北部にあって東北東へ進んでいます。低気圧は津軽海峡付近を通って、３日にかけて日本の東に進み、前線が東北地方を南下する見込みです。前線や低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、山形県では、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。



［雨の予想］

２日から３日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ６０ミリ

置賜 ６０ミリ

庄内 ６０ミリ

最上 ６０ミリ

２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 １８０ミリ

置賜 １８０ミリ

庄内 １８０ミリ

最上 １８０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



［防災事項］

山形県では、２日夜遅くから３日昼前にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、３日昼前にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

