「日経225ミニ」手口情報（2日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限17万8639枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の17万8639枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 178639( 178639)
ソシエテジェネラル証券 135980( 135980)
SBI証券 94414( 42447)
松井証券 39148( 39148)
サスケハナ・ホンコン 25232( 25232)
楽天証券 49133( 22643)
バークレイズ証券 20319( 20319)
JPモルガン証券 10305( 10305)
日産証券 9787( 9787)
マネックス証券 5235( 5235)
三菱UFJeスマート 8877( 5131)
BNPパリバ証券 4751( 4751)
モルガンMUFG証券 3733( 3733)
ビーオブエー証券 3368( 3368)
ゴールドマン証券 2858( 2850)
野村証券 2562( 2476)
広田証券 2059( 2059)
インタラクティブ証券 1893( 1893)
みずほ証券 1568( 1557)
フィリップ証券 1262( 1262)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 6976( 2976)
ABNクリアリン証券 7956( 2956)
SBI証券 385( 145)
楽天証券 262( 126)
三菱UFJeスマート 133( 113)
マネックス証券 88( 88)
バークレイズ証券 2087( 87)
松井証券 27( 27)
日産証券 11( 11)
フィリップ証券 10( 10)
JPモルガン証券 6( 6)
ドイツ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 5000( 0)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 75( 75)
ABNクリアリン証券 39( 39)
SBI証券 39( 19)
三菱UFJeスマート 19( 15)
フィリップ証券 13( 13)
楽天証券 6( 6)
マネックス証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース