「TOPIX先物」手口情報（2日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限5807枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5807枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5807( 5807)
ソシエテジェネラル証券 3701( 3701)
バークレイズ証券 1909( 1909)
シティグループ証券 921( 921)
ゴールドマン証券 667( 663)
JPモルガン証券 553( 553)
ビーオブエー証券 443( 443)
UBS証券 419( 419)
モルガンMUFG証券 305( 305)
HSBC証券 161( 161)
BNPパリバ証券 105( 105)
SBI証券 168( 58)
日産証券 47( 47)
広田証券 31( 31)
光世証券 30( 30)
みずほ証券 27( 27)
ドイツ証券 22( 22)
サスケハナ・ホンコン 22( 22)
野村証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 12( 10)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
野村証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
UBS証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース