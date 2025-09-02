「TOPIX先物」手口情報（2日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、9月限2万841枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万841枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 20841( 20589)
ABNクリアリン証券 19588( 19321)
JPモルガン証券 6918( 4714)
みずほ証券 6693( 4506)
バークレイズ証券 4369( 4269)
野村証券 4439( 4099)
ゴールドマン証券 11684( 4056)
モルガンMUFG証券 3996( 3900)
シティグループ証券 5325( 2698)
ビーオブエー証券 2408( 2342)
サスケハナ・ホンコン 1608( 1608)
大和証券 3992( 1284)
ドイツ証券 840( 840)
BNPパリバ証券 571( 571)
日産証券 430( 430)
SBI証券 552( 378)
UBS証券 1068( 366)
SMBC日興証券 2442( 265)
広田証券 196( 196)
三菱UFJeスマート 119( 109)
東海東京証券 109( 109)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
みずほ証券 3738( 3738)
野村証券 3017( 3017)
ゴールドマン証券 1159( 659)
バークレイズ証券 500( 500)
シティグループ証券 400( 400)
大和証券 400( 400)
ソシエテジェネラル証券 355( 355)
ABNクリアリン証券 822( 322)
SBI証券 164( 164)
日産証券 57( 57)
東海東京証券 10( 10)
JPモルガン証券 1008( 8)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
