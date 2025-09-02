　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3041枚だった。


◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　3041(　　2941)
ソシエテジェネラル証券　　　　1512(　　1512)
バークレイズ証券　　　　　　　 436(　　 436)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 342(　　 342)
JPモルガン証券　　　　　　　　 353(　　 287)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 539(　　 283)
日産証券　　　　　　　　　　　 241(　　 241)
松井証券　　　　　　　　　　　 211(　　 211)
みずほ証券　　　　　　　　　　 173(　　 173)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 171(　　 171)
ゴールドマン証券　　　　　　　 210(　　 135)
インタラクティブ証券　　　　　　88(　　　88)
野村証券　　　　　　　　　　　 127(　　　69)
楽天証券　　　　　　　　　　　 264(　　　68)
マネックス証券　　　　　　　　　34(　　　34)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　39(　　　29)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　24(　　　24)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　74(　　　23)
フィリップ証券　　　　　　　　　20(　　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　27(　　　17)


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　97(　　　97)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　85(　　　59)
日産証券　　　　　　　　　　　　25(　　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　20(　　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　19(　　　19)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　16(　　　16)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 3(　　　 3)
バークレイズ証券　　　　　　　　 3(　　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　　 1)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース