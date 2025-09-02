「日経225先物」手口情報（2日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限3041枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3041枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3041( 2941)
ソシエテジェネラル証券 1512( 1512)
バークレイズ証券 436( 436)
サスケハナ・ホンコン 342( 342)
JPモルガン証券 353( 287)
SBI証券 539( 283)
日産証券 241( 241)
松井証券 211( 211)
みずほ証券 173( 173)
モルガンMUFG証券 171( 171)
ゴールドマン証券 210( 135)
インタラクティブ証券 88( 88)
野村証券 127( 69)
楽天証券 264( 68)
マネックス証券 34( 34)
三菱UFJeスマート 39( 29)
HSBC証券 24( 24)
UBS証券 74( 23)
フィリップ証券 20( 20)
BNPパリバ証券 27( 17)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 97( 97)
SBI証券 85( 59)
日産証券 25( 25)
松井証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 16( 16)
楽天証券 7( 3)
フィリップ証券 3( 3)
バークレイズ証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース