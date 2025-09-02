「日経225先物」手口情報（2日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万5954枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5954枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15954( 13654)
ソシエテジェネラル証券 11563( 11051)
サスケハナ・ホンコン 2816( 2816)
JPモルガン証券 2378( 2118)
ゴールドマン証券 2010( 1801)
モルガンMUFG証券 1414( 1369)
バークレイズ証券 1662( 1219)
野村証券 2962( 1174)
日産証券 1128( 1128)
SBI証券 1267( 654)
みずほ証券 940( 616)
松井証券 561( 561)
ビーオブエー証券 506( 373)
BNPパリバ証券 651( 365)
UBS証券 715( 327)
楽天証券 536( 300)
三菱UFJeスマート 297( 229)
三菱UFJ証券 223( 188)
インタラクティブ証券 187( 187)
大和証券 463( 171)
シティグループ証券 267( 0)
ドイツ証券 42( 0)
SMBC日興証券 5( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2030( 1330)
ソシエテジェネラル証券 1236( 936)
野村証券 532( 532)
みずほ証券 407( 407)
日産証券 186( 186)
松井証券 65( 65)
ゴールドマン証券 558( 58)
SBI証券 103( 53)
バークレイズ証券 36( 36)
三菱UFJeスマート 24( 24)
楽天証券 33( 21)
BNPパリバ証券 10( 10)
フィリップ証券 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
マネックス証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
JIA証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
UBS証券 300( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース