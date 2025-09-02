女子プロレスラー神取忍が名場面を再現

格闘界を賑わせた名場面がCMとして蘇った。女子プロレスラーの神取忍が日清食品「カップヌードル 魚豚（ぎょとん）」のWeb CMに登場。計量オーバーに激怒する場面を見事に再現。2日までにSNSで表示1300万件を超えるほどのバズ状態となっている。

まるで当時を思い出させるような、迫真の演技を見せた。神取がCMで演じたのは公開計量のワンシーンだ。架空の対戦相手「クセウマスク」がカップヌードル魚豚を食べながら登場し、12.7キロの大幅オーバー。すると神取は「ふざけんなこの野郎！」「ルールはどうなってんだ」と激怒。納得できず、会場から立ち去ってしまう一幕が流れる。

既視感のあるこの光景は、8年前の騒動をパロディ化したもの。2017年に行われた「RIZIN.8」のギャビ・ガルシア戦前の公開計量で、ガルシアが12.7キロの体重オーバー。神取が大激怒した前代未聞のこの“大事件”は、ファンの記憶に刻まれている。

このCMでは、一度退出した神取が再び会場に戻り、ラーメンをひとすすり。「クセ旨うめえなこの野郎！」と言い放つシーンもある。



（THE ANSWER編集部）