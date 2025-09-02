¤À¤«¤éŽ¢¶â»ý¤ÁÃæ¹ñ¿ÍŽ£¤¬¤É¤ó¤É¤óÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÄŽ¢È´¤±·êŽ£¤À¤é¤±¤ÎºßÎ±»ñ³ÊÀ©ÅÙ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë½Å¤¤Âå½þ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÍÌ³¤±Ñ¡ØÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ Îò»Ë¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ëµ»½Ñ¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÚPLUS¡Û¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£500Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð½¢Ï«¥Ó¥¶¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤ë
Ãæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤Î°Ü½»¤òË¾¤àÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÄê¤·¤¿¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î´ØÏ¢¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ëºÝ¤Ë¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ê¡Ö·Ð±Ä¡¦´ÉÍý¥Ó¥¶¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¤Ç»ö¶È¤Î·Ð±Ä¤ä´ÉÍý¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤Ç¡¢»ñËÜ¶â¤ï¤º¤«500Ëü±ß¤òÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð¼èÆÀ¤¬¤Û¤Ü²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î´ð½à¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ´Ë¤ä¤«¤À¡£¼èÆÀ¸å¤ÏÆüËÜ¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ø¤Î²ÃÆþ¤âÇ§¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿±Ê½»¸¢¤È½¢Ï«µö²Ä¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×À©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼èÆÀ¤Ë¤Ï500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7²¯4600Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¹â³Û¤ÊÅê»ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈ¯¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶â³Û¤ÎÂÅÅöÀ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ÌÀ³Î¤Ê»²Æþ¾ãÊÉ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ï¡¢À©ÅÙÀß·×¤Î¤¦¤¨¤Ç³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£°ÜÌ±¹ñ²È¥«¥Ê¥À¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â´Ë¤¹¤®¤ëÆüËÜ
¤Þ¤¿¡¢°ÜÌ±¹ñ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥«¥Ê¥À¤Ç¤â¡¢À©ÅÙ±¿ÍÑ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤µ¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥±¥Ù¥Ã¥¯½£Åê»ñ²È¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢200Ëü¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ÊÌó2²¯±ß¡Ë¤Î½ã»ñ»º¤È¡¢120Ëü¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ÊÌó1.3²¯±ß¡Ë¤Î½£»ØÄêÅê»ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï°ÜÌ±¹ñ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ñËÜ¶â500Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤Û¤ÉÄã¤¤´ð½à¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤ÎÎ®Æþ¤ò¼Â¼ÁÅª¤ËÇ§¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î¶â³Û¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÃæ²Ú·Ï¤ÎÀìÌç¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤¬ÍðÎ©¤·¤Æ¹Ó²Ô¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£À©ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡ÖÈ´¤±·ê¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ï¤äÆüËÜÂ¦¤¬´ÉÍý¡¦À©¸æ¤Î¼çÆ³¸¢¤ò¼º¤¤¡¢¹çË¡Åª¤Ê°Ü½»¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÌµÀ©¸Â¤Ë¶á¤¤¤«¤¿¤Á¤ÇµöÍÆ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤¬¡Ö¹ñ³°Ã¦½Ð¡×¤¹¤ë¤Î¤«
Ãæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤Î¡Ö°Ü½»¤ÎÎ®¤ì¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÎÀ©ÅÙÅª´²ÍÆ¤µ¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£ÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯¼£ÅªÅýÀ©¤Î¶¯²½¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤ê¿¼ÁØÅª¤ÊÍ×°ø¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÓÂôÅì¡¢ûý¾®Ê¿¤Î»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯¼£´Ä¶¤Ï2010Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢Âç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±½¬¶áÊ¿¤¬¶¦»ºÅÞÁí½ñµ¤È¤·¤ÆÀ¯¸¢¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤È¡¢ûý¾®Ê¿¤Î²þ³×³«ÊüÏ©Àþ¤Î¤â¤È¤Çµð³Û¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¤¤¿¡Ö¹ÈÆóÂå¡×¤ä¡ÖÂÀ»ÒÅÞ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¸¢ÁØ¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬·ã²½¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÖÈ¿ÉåÇÔ±¿Æ°¡×¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Èà¤é¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ°Äì¤·¤¿½ÍÀ¶¤¬ÃÇ¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
É½¸þ¤¤Ë¤Ï±ø¿¦¤Î°ìÁÝ¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤Î±¿Æ°¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¸¢ÎÏ´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤Îµá¿´ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À¯¼£Åª¼êÃÊ¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ë¤è¤ëÅýÀ©¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯²½¤µ¤ì¡¢·ÐºÑÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¼Ô¤¬¼«Î©Åª¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¡¢´°Á´¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¤¬¡ÖÆ¨ÈòÀè¡×¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë
Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÙÍµÁØ¤¬ÅÞ¤ÎÅýÀ©¤òÆ¨¤ì¡¢¼«Î§Åª¤ËÉÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤òÈà¤é¼«¿È¤¬¸ç¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¹ñ³°°Ü½»¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ©ÅÙÅª¤Ê´Å¤µ¤È¸«ÄÌ¤·¤Î´Å¤µ¤¬¡¢°Õ¿Þ¤»¤Ì¤«¤¿¤Á¤ÇÈà¤é¤Î¡ÖÆ¨ÈòÀè¡×¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¾å¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÊÒ¤Å¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦ÂÎÀ©¤Î¹½Â¤Åª¸Â³¦¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÂª¤¨Ä¾¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤ä²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Ë¹¤¯¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î´õË¾Åª´ÑÂ¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Ãæ¹ñ¤¬·ÐºÑÅª¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö»ÔÌ±Åª¤ÊÃæ»º³¬µé¡×¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢Ì±¼ç²½¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ç¤¢¤ë¡£º£Æü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤³¤¦¤·¤¿³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤ò¾§¤¨¤ëÀ¯¼£²È¤äÀìÌç²È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦¹ñ²ÈÂÎÀ©¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¸í¤Ã¤¿¸¸ÁÛ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¢£°Ü½»¤·¤Æ¤â¶¦»ºÅÞ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤«¤é¤Ï½Ð¤Ê¤¤
Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃæ»º³¬µé¡×¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¶¦»ºÅÞ°÷¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿·ÐºÑÅªÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿ÉÙÍµÁØ¤ÎÂ¿¤¯¤âÆ±ÍÍ¤Ë¶¦»ºÅÞ°÷¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Ï¾ï¤Ë¡ÖÅÞ¡×¤È¤¤¤¦À¯¼£ÅªÏÈÁÈ¤ß¤ÎÆâÉô¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤â¡¢ÅÞ¤ÎÏÀÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¹½¿Þ¤ÏÃæ¹ñ´ë¶ÈÁ´ÈÌ¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¹ñÍ¤Ç¤¢¤ìÌ±´Ö¤Ç¤¢¤ì¡¢´ë¶È¤ÏÃ±¤Ê¤ë·ÐºÑ¼çÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦»ºÅÞ¤¬ÉÙ¤ò¼ýÃ¥¤·¡¢¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£ÅªÁõÃÖ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î·ÐºÑ²þ³×¤ÏÀ©ÅÙÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
²¾¤ËÆüËÜ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡¢¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÉÔ¸øÀµ¤Ê¼è°ú¤òÍýÍ³¤ËÃæ¹ñ·Ï´ë¶È¤òÈóÆñ¤·¡¢À§Àµ¤òµá¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Åö³º´ë¶È¤¬±þ¤¸¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÍ´ë¶È¤Î°Õ»Ö¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î°Õ»Ö¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤º¡¢´ë¶È²þ³×¤È¤ÏÅÞ¤Î»ÙÇÛ¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊÑ³×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯¼£·ÐºÑÂÎÀ©¤Ï¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤¬Á°Äó¤È¤¹¤ë¶áÂå²½¥â¥Ç¥ë¤È¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë¼¡¸µ¤ò°Û¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÊÑ²½¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¡£ÂÎÀ©¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¸¶Íý¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤«¤Ä¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÂÐÃæÀ¯ºö¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤µ¤ì¤¿ÉÔÆ°»º¤ÎËöÏ©
ÂÎÀ©ÅªÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë·ÐºÑ¹ÔÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤è¤ê¿¼¤¤°ÕÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¡£
Èà¤é¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢¹âµé¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤äÃøÌ¾¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¹â³ÛÊª·ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌµ¿ÍÅç¤Î¹ØÆþ¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉÔÆ°»º¤ÎÇúÇã¤¤¡×¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬²áÅÙ¤ËËÄ¤é¤á¤Ð¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Î·Ù²ü¤ò¾·¤¡¢»ñ¶â°ÜÆ°¤ËÀ©¸Â¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿»ñ¶â¤¬Ãè¤ËÉâ¤¡¢Êª·ï¤¬ÉÔÎÉ»ñ»º¤È²½¤·¤Æ¡¢Åê»ñÀè¤¬¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó²½¤¹¤ë»öÎã¤âÆüËÜ³ÆÃÏ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Ë¤è¤ë³¤³°»ñ¶â°ÜÆ°¤Ø¤Î¸·³Ê¤Ê´Æ»ëÂÎÀ©¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¶É¤¬¾ï¤ËÃí»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î³¤³°Á÷¶â¤Ë¤ÏÇ¯´Ö¾å¸Â¤òÀß¤±¡¢ÉÔÆ°»ºÌÜÅª¤ÎÁ÷¶â¤Ë¤Ï¤È¤ê¤ï¤±¶¯¤¤µ¬À©¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤ä¹ñ²È³°²ß´ÉÍý¶É¤È¤¤¤Ã¤¿´ÆÆÄµ¡´Ø¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ÷¶â¿½ÀÁ¤Î¿³ºº¤ò¸·³Ê²½¤¹¤ë¤è¤¦ÄÌÃ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤¿³Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡¢»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¤ä½Ð½ê¤¬ÉÔÌÀ³Î¤Ê¿½ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÝÎ±¤¢¤ë¤¤¤ÏµÑ²¼¤¹¤ëÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Á¼ÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ë¤è¤ë»ñ¶â¤Î¹ñ³°Î®½Ð¤ÏÊªÍýÅª¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢»ñËÜ¶â500Ëü±ßµ¬ÌÏ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¾®µ¬ÌÏ¤Ê»ö¶È¤¬¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤Û¤É¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¢£°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¿©¤¤Êª¤Ë¤µ¤ì¤ë¤À¤±
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÍèÆü¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤¬¤ï¤º¤«3¥«·î°Ê¾å¤ÎÂÚºß¤Ç¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¹âÅÙ¤Ê°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°Â²Á¤Ë¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÉÙÍµÁØ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Î±³ØÀ¸¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ°åÎÅ¤äÊ¡»ãÀ©ÅÙ¤òÉÔÀµ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë»öÎã¤â¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ±°Õ¤ÈÀÁ±Àâ¤òÁ°Äó¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿°åÎÅ¡¦Ê¡»ãÀ©ÅÙ¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¡ÖÃæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©¤¤Êª¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
·ë²Ì¡¢ËÜÍè¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¿Í¤¬ÉÔÍø±×¤òÈï¤ê¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔËþ¤äÈèÊÀ¤â¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
----------
ÍÌ ³¤±Ñ¡Ê¤è¤¦¡¦¤«¤¤¤¨¤¤¡Ë
ÀÅ²¬Âç³Ø¶µ¼ø¡¿Ê¸²½¿ÍÎà³Ø¼Ô
1964Ç¯¡¢Æî¥â¥ó¥´¥ë¡ÊÃæ¹ñ¡¦Æâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¡Ë½Ð¿È¡£ËÌµþÂèÆó³°¹ñ¸ì³Ø±¡Âç³ØÆüËÜ¸ì³Ø²ÊÂ´¶È¡£1989Ç¯¤ËÍèÆü¡£¹ñÎ©Ì±Â²³ØÇîÊª´Û¡¢Áí¹ç¸¦µæÂç³Ø±¡Âç³Ø¤ÇÊ¸³ØÇî»Î¡£2000Ç¯¤Ëµ¢²½¤·¡¢2006Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£»ÊÇÏÎËÂÀÏº¾Þ¤äÀµÏÀ¿·É÷¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØµÕÅ¾¤ÎÂçÃæ¹ñ»Ë¡Ù¡ØÆÈºÛ¤ÎÃæ¹ñ¸½Âå»Ë¡Ù¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø¶µ¼ø¡¿Ê¸²½¿ÍÎà³Ø¼Ô ÍÌ ³¤±Ñ¡Ë