元日本テレビのフリーアナウンサー宮崎宣子（45）が2日までに自身のインスタグラムを更新。ベトナムでの水着姿を公開した。

「考えてみると この水着、元取ったかも。社会人になって1.2回くらいしか着てなかったのに」と書き出し、カラフルな水着に麦わら帽子を合わせた写真を公開した。

続けて「プールも海も苦手で、とにかく日焼けしたくないと思っていて、できれば部屋にいたいタイプでした。ホテルでは、ずーっとベッドにいて、レストランに行くよりもルームサービスにしたり、自分が一番優先で大人のいるところにしか行くこともなかったです」と記述。

「ところが子供がいるとそうはいかず、ホテルも遊ぶところがあるのか、プールがあるのか、キッチンがあるのか、部屋より外に行きたがるのでついて行かなくてはならず、いつのまにかプールは当たり前のようになりました」とつづった。

「40歳を超えてまさか水着を着ることになるとは思ってもみなかったのですが、そのなんとなく作ってしまっていた概念を取っ払ってみると、意外と気付かされることも多かったのです。プールに入って息子を抱っこしながら、ただ入っているだけなんですが、びっくりするほど水面からの景色が綺麗で、海と一体化しているように見えてこんな景色があったのか…とか。水が大好きな息子はこんなに喜んでいて、こんなこともできるようになっている…とか」とつづり、「水温も日によって変わり、昨日は怖がっていたものが今日は大丈夫だったり、天気によって景色も全然違う。毎日毎日の一瞬の積み重ねなんですが、子供がいることで、その日々の成長を感じて、より今が大事に思えてきました」と続けた。

「誰かが言ってました 子供と夏休みを過ごすことによって、自分が遊んでもらってる気がする。いつまで遊んでもらえるのかな…と。確かにいつまで親とプールで抱っこして入ってくれるのか、私の方がプールで抱っこさせてもらって、遊んでもらっているのかもしれません。自然と子供に連れ出されることにより、不思議な感覚に浸ってしまうことがあります。知らなかった世界がまだまだあり、興味がなかったものが、意外と良かったり、感動したりと、私の方が確かに成長させてもらってました。息子よ、ありがとう」と息子に感謝した。

宮崎は21年12月に10歳下の男性との再婚を発表。23年10月に第1子男児を出産した。