小倉優子「失敗しない紅茶のシフォン」レシピ紹介「プロ級」「参考になる」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】タレントの小倉優子が2日、自身のInstagramを更新。紅茶のシフォンケーキの詳細レシピを公開した。
【写真】小倉優子「失敗しない紅茶のシフォン」レシピ紹介
小倉は「失敗しない紅茶のシフォン」とコメントし、自宅のキッチンで作った美しい仕上がりの紅茶シフォンケーキを手に持ち、レンジで簡単にミルクティーが作れるので時短になることや茶葉はアールグレイを使うと香りが引き立つなどのポイントも詳しく紹介した。
この投稿に、ファンからは「参考になる」「作りたい」「プロ級」「完璧すぎる」「レシピありがたい」「美味しそう」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆小倉優子、手作りシフォンケーキを披露
