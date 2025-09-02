人気YouTuber・Rちゃん、炎上への本音吐露「SNSで谷間出すと…」
【モデルプレス＝2025/09/02】YouTuberのRちゃん（大野茜里）が9月1日、YouTuber・中町純平のYouTubeチャンネル「中町純平のマジ酔ってるわ！！」に出演。炎上が続く自身について振り返る場面があった。
【写真】Rちゃん、美谷間大胆披露のドレス姿
この日は中町とともに、YouTuberとして活動を行っていく上での心中を語り合ったRちゃん。中町が、活動の上で離れていってしまう相手などもいるものの「まっすぐ生きてる」だけだと語ると「うちも一緒。世間に色々言われても、こちらはこちらでまっすぐ生きた結果なの。『これがいい。これ今しなきゃ』で生きてるからその瞬間。でも突き進んだら『あちゃ〜』だから、何にもしない方がいいのかなって思ったりもするけど、何にもしないことができない」と、自身の生き方を説明した。
また同時に「世間の声も大事だよね」と語る場面も。世間の声が「『うるさい！』と思ってても皆さんの意見のおかげでしたっていう時もあるので、全部『うるさい』とか言ってたらだめだよね」と真摯にも受け止めているのだというRちゃん。また「やっぱちょっと違った部分がないと知名度とか上がらない」と語ると、ココ・シャネルの言葉を引用しながら「それでも私はこうだと。みんなとは違うと言い切って信じ抜くからこそ、誰かにとってかけがえのない存在になれる」と口にした。
一方で高校生の頃は、水着姿のグラビアで「週刊プレイボーイに出た瞬間めちゃくちゃ炎上」したことがあったと回顧。その後も「SNSで谷間出すと炎上する」と話し、「コメント欄に左右されてここ良くないよって言われたら、それ直して」と炎上の都度気にしていたという。しかし「怖くて怖くて、炎上が怖くて」という時期を経て、そんな自分がどんどん嫌いになってしまったことも振り返り「だから最近は結構炎上しすぎて、1周回って元気になってる」と笑顔で語った。（modelpress編集部）
◆Rちゃん、自身の生き方回顧
◆Rちゃん「炎上しすぎて、1周回って元気になってる」
