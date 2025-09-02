¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÐÇËÁíÍý¡ÖÁá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤Êý¤¬¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¡×¡¡Â³ÅêÌÀ¸À¤â¿ÊÂà¤á¤°¤ê¡ÖÆ»¶Ú¤Ä¤±¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ¤Ë·èÃÇ¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï2Æü¡¢¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ¤Ë·èÃÇ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤¦¤¬¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤À¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï2Æü¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÇÔËÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁí³ç¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÆ±»Ö¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁíºÛ¤¿¤ë»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÃÏ°Ì¤ËÎø¡¹¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤äÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¤Û¤«¡¢ËÉºÒ¤äÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤Ê¤É¤ËÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·èÃÇ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¡ÖÅú¤¨¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÁá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤Êý¤¬¹ñ¤Î¤¿¤á¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤À¡£Êª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤àÊý¡¹¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤Ï°ì¹ï¤òÁè¤¦¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»²±¡Áª¤ÎÇÔËÌ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¡¢ÂàÇ¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¿¹»³´´»öÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍ¾¿Í¤ò»ý¤Ã¤ÆÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¤È¡¢º£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£