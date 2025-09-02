全国に4店舗ある阪神タイガース直営のグッズショップのうち、本拠地である阪神甲子園球場のすぐそばにあるのが「チームショップアルプス」。阪神甲子園駅を降り、阪神甲子園球場に向かって進むとすぐに見えてくる“虎マーク”が目印のお店です。

広い店内には、応援グッズから推し活グッズ、文具、ファッションアイテム、食品までさまざまな阪神タイガースグッズが並びます。女性ファン向けの商品も多く、自分なりの応援スタイルを見つけられるお店です。

直営グッズショップのなかで、全選手のレプリカユニフォーム（ホーム）が唯一揃うのも魅力です。

ここからは「チームショップアルプス」のおすすめグッズを紹介していきます。



手に入れたい！ 推し活グッズ

（左から）「選手ぬいぐるみマスコット」2300円、「指人形」1320円

「チームショップアルプス」には、いつも推し選手を身近に感じたい人にうれしいグッズが充実。木浪（きなみ）選手ら12選手で展開する「ぬいぐるみマスコット」は手のひらサイズなので、部屋に置いたり外出先に持ち歩いたりするのにぴったりです。「指人形」は小さめのサイズなので場所を取らずに飾れそうです。

「ハンドストラップ」各550円

近本選手は水色、大山選手は赤色など、選手ごとに色とデザインが違う「ハンドストラップ」は、明るい色合いで目を引きます。

「アクリルペンスタンド」各880円

選手がペンを支えてくれるように見える「アクリルペンスタンド」は、推し活にぴったりのグッズです。梅野選手や村上選手ら12選手の展開で、デスクに置けば、仕事中も癒やされそう！



（左から）「ミニVメガバット」770円、「カンフーバット」700円

試合観戦を盛り上げる応援グッズは、サイズやカラーのバリエーションが豊富です。ピンク色の「ミニVメガバット」やヒョウ柄の「カンフーバット」などが女性に人気だそう。お気に入りの応援グッズを選ぶのも楽しい時間です。

「VICTORY DISCO LIGHT2024 BLACK」各2600円

「VICTORY DISCO LIGHT2024 BLACK」はナイトゲームには必携のアイテム。女性や子どもに人気です。

「パチパチハンド」1個660円

こちらは振ってパチパチと音を鳴らして応援するためのグッズ。ピンク色が鮮やかで気分もアップ！

「キラキラカチューシャ」1個1650円、「トラのてカチューシャ」1個1100円

かわいいトラになれる「カチューシャ」は色のバリエーションが豊富で、キラキラタイプも。かわいい応援で選手を盛り上げられそうです。



ビビッドなピンク色のロゴがキュートな「47 BUCKET HAT ブライトサイド」6600円

日々の生活で使えるグッズも気になります。

帽子は形や色柄のバリエーションが豊富で、選ぶのに迷いそう！ 阪神タイガースのHTロゴがアクセントのキャップなどもあり、自分に似合うものを見つけることができます。

「サングラス」各1320円

こちらは注目を集めること間違いなしの「サングラス」。友達と一緒に身につけてTORAコーデを楽しんでみては。

（左から）「WeloveTHピアス」、「フラワーセットポニー」各1980円

おしゃれをしながら応援できるアクセサリーもラインナップ。阪神タイガースのHTロゴとハート、「We」の文字を組み合わせた「WeloveTHピアス」がかわいい！

「パッチワークロゴ 2WAYトート」3520円

「パッチワークロゴ 2WAYトート」は、肩掛け紐もつけることができて便利。お弁当バッグにもお出かけ用バッグにも活躍しそうなかわいさです。

「BTTF×Tigersスクエアポーチ」3300円

映画『Back to the Future』とコラボした限定商品のポーチは収納力抜群です。

「ゆる選手タオルハンカチ」各1320円

ゆるっとかわいい選手のイラスト刺繍が入ったタオルハンカチは、コンパクトなサイズで持ち歩きに便利。才木選手や梅野選手ら10選手で展開しています。

■チームショップアルプス

住所：兵庫県西宮市甲子園高潮町4-20 阪神甲子園駅 駅前広場

TEL：0798-40-2270

営業期間：10〜18時（プロ野球一軍公式戦開催時は10時〜試合終了1時間〈最長23時〉、高校野球開催時は第1試合開始時〜18時）

定休日：月曜（祝日、野球開催日を除く）

アクセス：阪神甲子園駅からすぐ



🄫阪神タイガース

大阪・梅田にある「阪神梅田本店」1階にも球団直営の「チームショップクラブハウス」があります。大阪駅や梅田駅からすぐとアクセス抜群で、ショップ限定商品も多く取り揃えている注目店舗です。

🄫阪神タイガース

🄫阪神タイガース

阪神百貨店でしか買えない限定商品の「グラフィックシリーズ」は、イエロー、ピンク、パープル、ブルー、グリーンの5種のカラーを展開。例えば佐藤輝選手ならパープル、森下選手はグリーン、中野選手はピンクなど、推し選手のイメージカラーを日常でも取り入れられるかわいいアイテムを多数取り揃えています。

「フェイスタオル」2200円、「ハンドタオル」1540円、「コップ」880円、「巾着3枚セット」3300円、「クリアフラットケース」1430円、「マスキングテープ」550円、「クリアポーチ」2200円、「クリアファイル2枚セット」990円、「ミニカンフーバット」1100円と充実のラインナップです。

🄫阪神タイガース

料理家でもあり絵本作家でもある中西なちおさんが描くTORANEKOBONBONとのコラボグッズは、キュートな雰囲気にあふれていて、新しいタイガースの魅力を発信しています。写真の「フェイスタオル」2420円、「巾着」2640円も残りわずか。TORANEKOBONBONファン必見の限定商品です。

🄫阪神タイガース

🄫阪神タイガース

直営ショップのうち、「チームショップクラブハウス」のみに設置されているのが、小銭を用意する必要がないキャッシュレスタイプのカプセルトイ1回600円。大好評のこちらの中身は選手のステッカー、ふらっとめじるしアクセサリー、クリアファイルコレクションなど。当たりが出ると景品がもらえるほか、さらに直筆サイン色紙が当たる可能性も！

■チームショップクラブハウス

住所：大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店1階サウステラス

TEL：06-6345-1201

営業期間：10〜20時

定休日：施設に準ずる（阪神梅田本店は不定休）

アクセス：阪神大阪梅田駅からすぐ



まだある！ 球団直営グッズショップをチェック

🄫阪神タイガース

球団直営グッズショップは、ほかにも2店舗あります。

「チームショップアルプス」の真向かいにあるのが、「ファンショップダグアウト」。数量限定オリジナルTシャツなどのグッズが充実するほか、ファンクラブ会員向けのサービスも行っています。

■ファンショップダグアウト

住所：兵庫県西宮市甲子園高潮町4-18 阪神甲子園駅 駅前広場

TEL：0798-41-6656

営業期間：10〜18時（プロ野球一軍公式戦開催時は10時〜試合終了1時間〈最長23時〉、高校野球開催時は 第1試合開始時〜18時）

定休日：月曜（祝日、野球開催日を除く）

アクセス：阪神甲子園駅からすぐ



東京で唯一の球団直営グッズショップは「京王百貨店 新宿店」5階の「ファンショップベース」です。新商品やファンクラブ会員限定商品（一部）を販売するほか、マスコットイベントやキャンペーンなども開催しています。

■ファンショップベース

住所：東京都新宿区西新宿1-1-4 京王百貨店 新宿店5F

TEL：03-5321-8134

営業期間：10〜20時

定休日：施設に準ずる（京王百貨店 新宿店は不定休）



いかがでしたでしょうか？推し活も応援も楽しめるグッズが目白押しですね。

ぜひ阪神タイガースと選手たちの応援をグッズでもっと盛り上げてください。

※店舗により取扱商品は異なる場合があります。

※掲載商品は売切れる場合があります。

※記載の金額はすべて税込です。



Text：小夏風子

Photo：小川康貴



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

