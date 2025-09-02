ＳＮＳ総フォロワー数３３０万人を誇る一卵性三つ子の佐藤三兄弟(長男・綾人(あやと)さん、次男・颯人(はやと)さん、三男・嘉人(よしと)さん)が、埼玉の川越湯遊ランド小江戸座でスペシャルライブを行いました。

【写真を見る】【 佐藤三兄弟 】 同じ女性から順番に告白され…ラストの颯人さん「気まずかった」





一卵性の三つ子らしい、息ぴったりのシンクロアクロバットパフォーマンスが人気の３人が、所狭しとダイナミックなパフォーマンスを繰り広げ、満席に埋まった客席を魅了していました。





３人は3年ほど前からタイの観光大使も務めており、３日前までタイでのフェス「日本博バンコク2025」にも出演していたそうです。そちらでもYouTube用の撮影を行ってきたそうで、近日公開予定であることを告知していました。





また、嘉人さんはタイの現地のホテルマンが3兄弟の名前を覚えてくれていたことをうれしそうに明かしましたが、“部屋も豪華に1人部屋で荷物も待っていたら、「ピンポン」となって、まず来たのが綾人の荷物だった”と語り、そこはさすがに分からず仕方ないかと思って待っていると、次は颯人さんの荷物が部屋に届けられたそう。それらの荷物を「ソーリー」と断り、待っていると3回目に部屋のベルが鳴り、ようやく届いたかと扉を開けると、そこには3つの荷物が置かれており“(ホテルマンが)もう頭が混乱しちゃったんだろうね。やっぱり三つ子って海外でも頭を混乱させちゃうんだろね”と語ると、颯人さんも“そのあと、僕のところにも(ホテルマンが)来て「どれがあなたのバッグですか？」と混乱していたよ”と明かし笑わせていました。







イベントの囲みでは、同じ女性から嘉人さん、綾人さん、颯人さんの順番で告白されたエピソードも明かし、颯人さんは“最後の僕はちょっと気まずかったです”と、その時の心境を明かし、冷や汗をぬぐっていました。







いまだにスタッフも見分けるのが難しいという3人について“長男・綾人は首元の大きなほくろ”、“次男・颯人は左目下の3つのほくろ”、”三男・嘉人は右目の下の２つのほくろ”で見分けてください。と説明していました。







【担当：芸能情報ステーション】