庄司浩平、身長が“冷蔵庫よりも高い”と話題のショット「おしゃれ照明が、顔の高さなのもびっくり」「冷蔵庫の上も掃除必須」 公称は188センチ
俳優の庄司浩平（25）が2日、テレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）の公式SNSに登場。劇中でも話題になったシーンのオフショットが公開された。
【写真】「身長が、冷蔵庫よりも高い!?」冷蔵庫と並んでカメラ目線の庄司浩平
公式SNSでは「慶司（#庄司浩平）の身長が、冷蔵庫よりも高い!?と話題になったこちらのシーン 確かに冷蔵庫より高いですね ぜひ本編でも確かめてみてください」のコメントとともに、りんごを手にした庄司が冷蔵庫と並んで立っているショットが投稿された。一般的な家庭用の大型冷蔵庫は高さ183センチ前後のものが多く、また庄司の身長は公式プロフィールで188センチとされている。
この投稿にファンや視聴者からは「室内おしゃれ照明が、顔の高さなのもびっくり ほんと、慶司はおっきいんだな」「冷蔵庫よりも自動販売機よりも背が高い 最高です」「はい好き。その角度めっちゃ好き」「いいですね〜スーツ姿ステキ過ぎる」「見た時びっくりしましたwwえ、冷蔵庫より大きいのって…w」「冷蔵庫の上も掃除必須！」「我が家の冷蔵庫を見ながら、これより高いのかぁ、と改めて実感するなど…」「タコパ回で、縮こまって料理してる姿も尊かったです」などの反響が寄せられている。
