藤川阪神の「左翼枠」にまた1人殴り込み…27歳、右のロマン砲に高まる期待「どんだけ、層厚いんや！」

小野寺は今季初スタメンの試合でマルチ安打と結果を残した

優勝マジック7とし、歓喜の瞬間がまもなく訪れようとしている阪神では、熾烈なポジション争いが続いている。

「育てながら勝つ」と長期的な強化プランが光るチームにおいて、また最近になって戦いの輪に加わった、新たな若虎の存在も注目されている。

育成出身、プロ6年目シーズンを迎えた小野寺暖だ。

8月31日の巨人戦（甲子園）に「7番・左翼」で今季初の先発出場となると、2回一死一、二塁で迎えた第1打席に相手先発左腕の横川凱の直球をしっかり左前に運んで、チャンスメイクに貢献。

さらに2点を追う7回先頭の打席でも相手3番手左腕、中川皓太の直球を捉えて中前打をマーク。「左殺し」としてしっかり役目を果たし、この回逆転となるイニングにつなげた。

今季は開幕1軍入りを果たすも4月に登録抹消となるなど、なかなか出場機会に恵まれず。8月26日に再昇格となるとチャンスがめぐってきたのは8月29日の巨人戦。その試合で代打として今季初安打をマーク、さらに懸命に取り組む姿勢でカード最終の31日のゲームで今季初スタメンを勝ち取り、マルチ安打と結果を残した。

元々守備は強みとされるが、左翼守備でも好守を連発、躍動感あふれるプレーでチームを盛り立てた。



23年の日本一シーズンでは一時、3番を務めるなど規定打席には届かなかったが、打率.347と潜在能力の高さを示した。