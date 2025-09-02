こう着ればいいのか！【AMERICAN HOLIC】40代オシャレ店員に学ぶ！「最旬コーデ」

オシャレなコーデをあれこれ考えるのが苦手……。そんなミドル世代は、アパレル店員さんによる着こなしを真似してみて。今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】の40代スタッフ@mi_ku_902.ahさんが提案する、最旬の大人カジュアルコーデに注目しました。まだ暑さが続く今の時期、涼しく過ごしながら秋も先取りできるスタイリングをご紹介します。

クロップドシャツのプラスワンでマンネリ回避

Tシャツ1枚のシンプルなコーデになりがちだった夏。ガラッと気分を変えるなら、シャツをプラスワンしてみて。ダークトーンのシャツで秋を先取りしつつ、インナーはタンクトップで涼しげな着こなしに。落ち感のあるワイドパンツが、カジュアルながらも大人の余裕を感じさせます。黒のサンダルとシルバー色のアクセでエッジをきかせて、ほんのり辛口なムードに仕上げるのも垢抜けのポイントかも。

一点投入で鮮度アップが狙えるチェック柄シャツ

秋冬のトレンドとして注目が高まっているチェック柄。ミドル世代のデイリーカジュアルに取り入れるなら、シックなブルーのチェック柄シャツがおすすめ。Tシャツやタンクトップと重ね着するだけで、ほんのり秋を先取りしたこなれコーデに。リラックス感のあるワイドパンツも、シャツとのスタイリングならグンと大人っぽい雰囲気に見えるはず。まだ暑い今の時期は、足元にサンダルを投入して抜け感をプラスすると◎

