高血圧の運動療法 ― 血圧を下げる「体を動かす習慣」の力

はじめに

「薬を使わずに血圧を下げたい」「健康診断で高血圧と言われたけど、生活をどう変えればいいの？」――そんな悩みに答えるのが運動療法です。

日本高血圧学会のガイドライン2025でも、運動は高血圧治療の第一歩であり、必ず取り入れるべき基本戦略とされています。

この記事では、なぜ運動が血圧を下げるのか、どのような運動が効果的なのか、そして実際にどのように始めればよいのかを解説します。

【関連記事】スポーツに関わるすべての方が知っておきたい熱中症の予防法

1. 運動が血圧を下げるメカニズム

血管の柔軟性を高める

有酸素運動は血管内皮の機能を改善し、血管を拡張しやすくします。その結果、末梢血管抵抗が下がり、血圧が安定します。

自律神経のバランス改善

交感神経の過剰な働きを抑え、副交感神経を優位にすることで血圧を下げます。

体重管理

体重1kgの減少で、収縮期血圧が約1mmHg下がるといわれています。運動は肥満改善を通じて血圧を下げます。

インスリン抵抗性の改善

糖代謝が良くなると血管への負担が減り、高血圧予防に直結します。

2. 高血圧に効果的な運動の種類

(1) 有酸素運動

・ウォーキング、ジョギング、自転車、水泳など

・推奨：1日30分以上、週5回（合計150分以上）

・「少し息が弾むが会話はできる」程度の中等度運動が理想

研究では、収縮期血圧を平均5〜7mmHg低下させる効果があると報告されています（Cornelissen & Smart, 2013）。

(2) レジスタンス運動（筋トレ）

・自重スクワット、腕立て伏せ、チューブトレーニングなど

・推奨：週2〜3回、10〜15回を1セットとして全身をバランスよく

・近年は「筋トレも降圧効果がある」とされ、特に中高年に有効

有酸素運動と筋トレを組み合わせると、血圧改善効果はさらに高まります。

(3) 柔軟・バランス運動

・ヨガやストレッチ、太極拳

・血圧を直接下げるエビデンスは限定的ですが、ストレス軽減や転倒予防に有用