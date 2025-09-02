9月から登場する、秋の食材を主役にした東京のシティホテルのパフェをご紹介。パティシエがホテルの看板を背負って創るパフェはどれもアートのように美しく、満たされた気持ちになれること間違いなし。

口の中ではじける果汁と芳醇な香りが広がるシャインマスカットのパフェ / ホテルメトロポリタン

「シャインマスカットのパフェ」

ホテルメトロポリタンが展開する「Seasonal Parfait」の9・10月のテーマはシャインマスカット。フレッシュなシャインマスカットやコンポートゼリーに、食感が楽しいクランブル、紅茶のクリーム、紅茶のシフォンを重ねています。爽やかなシャインマスカットの甘さに紅茶のコクが絶妙にマッチ。

トップには、すっきりとした味わいのフローズンヨーグルトに飴細工とチョコレート、エディブルフラワーを添え、洗練された華やかさのあるデザインに。下層部にはシャンティクリームやアプリコットソースを用いて、グラスの中でさまざまな味わいを楽しめる飽きのこないパフェに仕上がっています。

ホテルメトロポリタン Ｍ2F メザニンラウンジ「すずかけ」

住所：豊島区西池袋1-6-1

期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金）

時間：10：00～18：00（L.O.17：30）

料金：Seasonal Parfait 2,200円、セットドリンク付き（コーヒーまたは紅茶） 3,200円（税・サービス料込）

濃厚なチョコマロン、みずみずしいシャインマスカット、どちらがお好み？​ / ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

品川駅直結の天空に位置するストリングスホテル東京インターコンチネンタルでは、​チョコレートとマロンと香ばしいコーヒーが織りなす、深みのある「艶（えん）」、シャインマスカットにシナモンとエルダーフラワーが香る、やさしく澄んだ「詩（うた）」、2種類の秋パフェがいただけます。

パフェ「艶」

一つ目は「艶」。濃厚なマロンクリームと軽やかなチョコレートシャンティーが重なり合い、まろやかな甘さと奥行きあるコクを奏でています。栗とチョココポーが食感にアクセントを加え、仕上げに添えたビターなチョコレートソースが、甘みの余韻を静かに引き締めます。

パフェ「詩」

二つ目は「詩」。みずみずしいシャインマスカットをふんだんに使い、ほのかな甘みのシナモンシャンティーが味に立体感を添えます。とろけるようなマスカットパンナコッタには華やかに香るエルダーフラワーが寄り添い、爽やかな甘さが広がります。味の掛け合わせや食感の変化など、計算されたレイヤードの巧みさが光るパフェです。​

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 26F カフェ＆バー「リュトモス」

住所：港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー26F-32F

期間：2025年9月1日（月）～ 10月31日（金）​

時間：11：30～21：30（L.O.）​

料金：パフェ「艶」・パフェ「詩」 各4,180円​、お好みのパフェ＋ドリンク1杯 追加料金990円、デュオ・パフェ（「艶」「詩」 各1個） 7,700円（税込、サービス料別）

旬の食材を幾層にも重ね、複雑かつ奥行きのある味わいに仕上げた美パフェ / ヒルトン東京

ヒルトン東京では、２つのバーで、秋の味覚を贅沢に盛り込んだ夜パフェ2種がいただけます。ライブミュージックが流れるムーディーなバーで、深まる秋の気配とともに上質な夜パフェタイムが堪能できます。

「マロンディライト」

香ばしいアーモンドの風味が広がるマロンプラリネペーストをベースに、バニラビーンズ入りシャンティと宇治抹茶香るクランブルを重ねた深みのある味わい。トップにはタロアイスクリームのクネル、無花果と栗をあしらい、まるでガラス細工のように繊細なイソマルトシュガーが華やぎを添える優美なパフェです。

「シトラスセラフ」

オレンジベルベットゼリーの爽やかな酸味と、和梨コンポートのみずみずしい甘み、キャラメルシャンティのほろ苦くまろやかなコクが贅沢に重なり合います。彩り鮮やかなベリー、オレンジ、洋梨のポーチが軽やかな果実味を添え、吟醸酒のソルベがほのかな香りとすっきりとした余韻をもたらします。

ヒルトン東京 1F セント・ジョージ バー、2F バー＆ラウンジZATTA

住所：新宿区西新宿6-6-2

期間：2025年9月1日（月）～11月13日（木）

時間：セント・ジョージ バー 18：00～24：00（金・土・祝前日～25：00）

バー＆ラウンジZATTA 11：00～23：00（金・土・祝前日～24：00）※ZATTAのパフェ提供時間は17：00～

料金：マロンディライト 2,900円、シトラスセラフ 2,800円（税、サービス料込）

バーの締めにふさわしい、大人テイストの無花果のパフェ / グランドニッコー東京 台場

グランドニッコー東京 台場では、東京の夜景を一望できる「The Bar & Lounge」にて食事やお酒の後に楽しめる“大人のデザート”が楽しめます。9・10月は、秋ならではの味覚を美しく重ねた「大人の贅沢 秋パフェ」が登場します。

「大人の贅沢 秋パフェ」

グラスの中に香り高い紅茶のジュレとりんごのコンポートを敷き、その上に滑らかなチョコレートアイスクリームと甘くみずみずしい無花果。青森県産のアップルブランデーを加えて、果実の甘みと香りに奥行きを持たせています。グラスの上には、無花果の果実とりんごをあしらったパイをあしらい、食感に軽やかなアクセントを。

「青森カシスと巨峰のサイドカー」（写真右）

今回はパフェに合う限定カクテル3種も用意されています。カシスの濃厚な甘酸っぱさがブランデーの深みと調和した「青森カシスと巨峰のサイドカー」のほか、「洋梨のジントニック」「フローズンマスカットダイキュリ」は、秋パフェの風味をよりいっそう楽しめる名脇役です。

グランドニッコー東京 台場 30F The Bar & Lounge

住所：港区台場2-6-1

期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金）

時間：〈平日・日曜〉 17：30～22：00（L.O.）、〈土曜〉 17：30～23：00（L.O.）

料金：「大人の贅沢 秋パフェ」2,700円、「青森カシスと巨峰のサイドカー」2,600円（税・サービス料込）

