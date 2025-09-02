「何を着ていいかわからない中年男性」が選ぶべき“ユニクロ＆GU”最新5アイテム
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆おじさんが買うべきアイテムは決まっている！
今回はユニクロとGUの新作からおじさん世代が買うべきなオススメアイテムを5点紹介します。
威厳と大人っぽさを演出したいおじさん世代にとって、トレンドだとしても若すぎるアイテムは逆効果。イタイ大人とは思われたくないですよね。
家族や友人、恋人、職場の人など周囲から好印象を確実に獲得できるアイテムを厳選したので、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回、紹介するのは以下の5アイテムです。
・ユニクロ/フランネルチェックシャツ 3990円
・ユニクロ/ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター 3990円
・GU/ミラノリブポロカーディガン 2990円
・ユニクロ/ブラッシュドジャージージャケット/ヘリンボーン 6990円
・ユニクロJWA/ストレートジーンズ 4990円
◆▼ユニクロ/フランネルチェックシャツ
まずは紹介するのはユニクロのフランネルチェックシャツ。今年はクラシカルトレンドが流れとして大きく、シャツというアイテム自体に再び光が当たっています。
その中でもおじさん世代が違和感なく取り入れられるのがチェック柄です。
ただし、柄をくっきり見せると一気にカジュアルになってしまうので注意。起毛によって輪郭がやわらぐフランネルが特にオススメです。
◆約4000円とは思えない質感
色がぼやけることで派手さが抑えられ、実はかなり合わせやすくオシャレに見せやすいアイテムになっています。無地シャツをすでに持っている人も次の一歩として最適。
ユニクロは素材感がかなりよく、約4000円とは思えない質感です。レギュラーカラーにプラケットフロントという王道の作りで、胸ポケットの柄合わせもきちんと揃い、裾はオーセンティックなラウンドカット。
背面はサイドプリーツで可動域を確保しています。コットン100%で厚すぎず薄すぎずの中肉、柔らかな肌触り。定番ゆえにスルーしがちですが、今季はダークホースとして強く推せる一枚です。
◆▼ユニクロ/ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター
次に紹介するのはユニクロのミラノリブ クルーネックセーター。
ニットはロンTやスウェットに比べて大人っぽさを足してくれる、おじさん世代と相性の良いアイテムです。
ただし、ニットの弱点が2つあります。ひとつは裾リブ。動くうちに裾が上がってお腹がぽっこり見えがち。もうひとつは洗濯不可能などケアのしづらさ。今回の一枚はその両方をクリアしています。
◆家庭洗濯が可能で劣化も遅い
シルエットはストンと落ち、裾の締まりが強すぎないから体型を拾いにくい。しかも、家庭洗濯が可能で劣化も遅い。
素材はコットン・ポリエステル・レーヨンの混紡で安っぽさがありません。しかも、ミラノリブ特有のハリがシルエットを綺麗に見せてくれます。
取り回しやすく、上品な印象をアップさせてくれるオススメアイテムです。
◆▼GU/ミラノリブポロカーディガン
次に紹介するのはGUのミラノリブ ポロカーディガン。
この手のカーディガンに襟を載せたポロカーディガンは昨秋冬から一気に市民権を得たトレンドアイテム。
気温調節がしやすいカーディガンの利便性に、襟のきちんと感が加わっているのが特徴。大人っぽさが重要なおじさん世代にこそ刺さります。
◆約3000円とは思えない肉感と風合い
素材はユニクロ同様ミラノリブでハリがあり、ぽっこり見えの心配はありません。
