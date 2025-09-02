2025年9月4日(木)より販売するゴンチャの新作は、旬の巨峰を大胆に使った「あふれる巨峰」シリーズ。

巨峰のデザートティーは一昨年から登場していますが、今年はベースや一部のトッピングが変更に。ベースティーは巨峰ウーロンティーから「ブラックティー」となり、ふくよかな茶葉の風味で巨峰のコクのある甘みを引き立てています。

さらに、一部のドリンクには、「シトラスチーズミルクフォーム」もトッピングされ、まろやかでリッチな味わいへと仕上げられているなど、昨年度までとは違った新しい巨峰のおいしさを楽しめること間違いなしです！

ラインナップは、ミルクティー、ティーエード、ジェラッティー、スパークリングティーの４種類！

気になるドリンクをいざ実食していきます。



「あふれる巨峰 ミルクティー」【編集部実食】

「あふれる巨峰 ミルクティー（ICED/M）」650円



ブラックティーベースに、巨峰果汁を使った濃厚な巨峰ソースとぷるぷるジューシーな巨峰ゼリーを合わせたミルクティー。ほんのりシトラスの香るチーズミルクフォームもトッピングされ、まろやかさがありながらも、巨峰のおいしさが凝縮された贅沢なドリンクティーです。



編集部員実食コメント

ブラックティーのベースが香ばしく奥深い味わいで、ゼリーやソースに凝縮されたジューシーな巨峰のおいしさを引き立ててくれています。

チーズミルクフォームもレアチーズのような上品な風味で、ティーベースやトッピングとよく混ぜて飲むのがおすすめ。芳醇な甘みのなかにさわやかな酸味の余韻が残ります。



「あふれる巨峰 ジェラッティー」【編集部実食】

「あふれる巨峰 ジェラッティー（FROZEN/M）」680円

シャリっと食感を楽しめる、巨峰のジェラッティー。「あふれる巨峰 ミルクティー」と同様、ブラックティーに巨峰ソースとゼリー、チーズミルクフォームが合わさり、ひんやりとしていながら満足感も味わえる、二度おいしいドリンクです。

編集部員実食コメント

ひんやりとした口どけのジェラッティーは、芳醇なティーベースや濃厚な巨峰ソース、ゼリーのコクのある甘みのおかげで、溶けてもおいしく飲み進めることができるのがうれしい！

フローズンのシャリシャリ感、ゼリーのぷるぷる感と食感も楽しく、コリコリのナタデココを追加してみると、多層的なハーモニーを楽しめそうです♪



「あふれる巨峰 ティーエード」【編集部実食】

「あふれる巨峰 ティーエード（ICED/M）」650円

ブラックティーに、巨峰のジューシーさが詰まったゼリーと濃厚な巨峰ソースを合わせたフルーツティー。

ふくよかで奥行きのあるブラックティーと、巨峰の芳醇な味わいが相性抜群で、さわやかなおいしさに心躍ります。



編集部員実食コメント

4種類の中でも、巨峰のフルーティーなおいしさがストレートに味わえると感じた一品！

ブラックティーはオトナな味わいながらも、巨峰ゼリーの大粒のブドウを食べているかのような甘酸っぱさを引き立ててくれています。すっきりとした飲み心地と華やかな風味で、リラックスしたいときにおすすめ。



「あふれる巨峰 スパークリングティー」【編集部実食】

「あふれる巨峰 スパークリングティー（ICED/L）」740円



ブラックティーに、巨峰ソースとゼリーを合わせ、シュワっとさわやかなスパークリングティーで仕上げたドリンク。果汁のみずみずしさを引き立てるために、甘味と酸味のバランスにもこだわられており、Lサイズでもおいしく飲み進めることができます。



編集部員実食コメント

シュワシュワのスパークリングは、夏の暑さを吹き飛ばすかのような強炭酸！

落ち着いたティーベースとも合わさって、今までにない不思議な味わいです。底にある巨峰ゼリーやソースをよくかき混ぜると、炭酸と甘酸っぱさのバランスが良くなり、爽快感もアップしますよ！



■「あふれる巨峰」

販売期間：2025年9月4日(木)〜

販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗あり

カスタマイズ：ティーエードのみ追加トッピング2つまで可能、ミルクティー、ジェラッティー、スパークリングティーはトッピング1つまで

※スパークリングティーはミルクフォームトッピング／氷の量の変更不可

※ジェラッティーは甘さ・氷の量の変更不可

「あふれる巨峰」の販売と合わせて、「季節のおすすめティー」の新作として「アップルピーチティー」も初登場！

「季節のおすすめティー」とは、香りや鮮度にこだわった上質なお茶を、こだわりの時期に提供するゴンチャらしい期間限定のドリンク。初登場となる「アップルピーチティー」は、みずみずしく甘い香りがふんわり広がるフレーバーティーです。



ベースの濃厚でコクのあるアッサムティーは、茶葉に乾燥させたりんごとフリーズドライにした黄桃が混ぜられ、果実のジューシーな香りがふんわりと漂うドリンクに仕上げられています。



「アップルピーチティー（ICED/M）」340円

「アップルピーチ ミルクティー（ICED/M）」490円



ストレートティーは、りんごと黄桃のフルーティーな風味をそのまま味わえる一杯となっています。

ミルクティーは、ストレートよりもふくよかでリッチな味わいです。どちらも「ミルクフォーム」や「アロエ」をカスタムするのもおすすめ。その時の気分に合わせて、お好みの味をチョイスしてみて！

暑さが残りながらも、ささやかな秋の訪れを感じるこれからの季節。

「あふれる巨峰」や「アップルピーチティー」で、一足早く秋を感じてみませんか？



