サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の国際親善試合が長崎市で開催されるのを前に、監督らが大石知事を表敬訪問しました。

表敬訪問したのは、サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のニルス・ニールセン監督と、元監督の佐々木 則夫 女子委員長らです。

なでしこジャパンは、来年3月に開幕するアジアカップに向けて調整を続けていて、今年11月には長崎市でカナダ代表との国際親善試合に臨みます。

県内では7年ぶりの国際親善試合で、ニールセン監督は「全力で戦い、おもしろい試合を見せたい」と意気込みを語りました。

（なでしこジャパン ニールセン監督）

「我々は今、世界のトップに返り咲くべく努力している最中だ。数年前にトロフィーを獲得した。それが目標であり、この試合はそのために非常に重要」

（佐々木 則夫 委員長）

「なでしこジャパンの雄姿を見ていただければ、きっとボールが蹴りたくなると思う。ぜひ生で見ていただくチャンスなので応援をしてほしい」

カナダ代表との国際親善試合は11月29日、長崎市のピーススタジアムで行われます。