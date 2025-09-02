»³ËÜÉñ¹á¡¢¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¤È¤Î·ëº§À¸³è¸ì¤ë¡Ö²È¤Ç¤ß¤»¤ë´é¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î´é¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡×
¥¿¥ì¥ó¥È»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡×¡Ê9·î16ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢MY¡¡FIRST¡¡STORY¤ÎHiro¤È¤Î·ëº§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
·ëº§¤òµ¡¤Ë¡Ö²¿¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö°ìÈÖ¶¯¤¤Ì£Êý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
·ëº§Á°¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬Ë°¤À¤Ê¤Î¤Ï¤à¤³¤¦¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ãæ¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²È¤Ç¤ß¤»¤ë´é¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î´é¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Ã¶Æá¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï²¹¤«¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÊÌ¿Í³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ¶Æá¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤«¾Þ¶â¤Î¤É¤Á¤é¤òµá¤á¤ë¤«¤òÁª¤ó¤ÀÃË½÷10¿Í¤¬¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÁªÂò¤·¤¿¤â¤Î¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤éÌÜÅªÃ£À®¤Ø¸þ¤±¤¿¶î¤±°ú¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï¶¦¤ËMC¤òÌ³¤á¤ë¸«¼è¤ê¿Þ¡¢ÌÚÂ¼Úå¡¢¤È¤¦¤¢¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£