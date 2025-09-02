LEVEL¡ç¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¡ÖTQQ¡×¥³¥é¥Ü¥²¡¼¥ß¥ó¥°PCÈ¯Çä¡ª ¥µ¥¤¥óÆþ¤êPCÃêÁª»Üºö¤â
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¤Ï9·î2Æü¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥° PC ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖLEVEL¡ç¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¡ÖTQQ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¹½À®¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤ÆÃíÊ¸¤Ç¤¤ëBTO¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
LEVEL¡ç¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¡ÖTQQ¡×¥³¥é¥Ü¥²¡¼¥ß¥ó¥°PCÈ¯Çä¡ª ¥µ¥¤¥óÆþ¤êPCÃêÁª»Üºö¤â
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¦¥©¥Ã¥Á 2¤Î²òÀâÆ°²è¤ä¥×¥ì¥¤¼Â¶·ÇÛ¿®¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¡¢¡ÖTQQ¡×»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¡£¹â¤¤½èÍýÇ½ÎÏ¤È³ÈÄ¥À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°´Ä¶¤ò¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤ä¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÃå50Ì¾¤ËTQQ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡£
✨¡ÖTQQ¡×¥³¥é¥Ü¥²¡¼¥ß¥ó¥°PCÈ¯ÇäµÇ°✨¥³¥é¥ÜPCÈ¯ÇäµÇ°¡ªÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢TQQ¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥³¥é¥ÜPC¤ò🎁[±þÊçÊýË¡]¡ @tqq999 ¤È @LEVEL_INF ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¢ ËÜÅê¹Æ¤Ë #TQQx¥ì¥Ù¥ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ ¤òÉÕ¤±¤Æ°úÍÑ¥Ý¥¹¥È👍±þÊç´ü¸Â¡§9/16(²Ð)14:59Ëø¡Ä pic.twitter.com/gvZok6TS0f- LEVEL ¡ç(¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£)¡Ú¸ø¼°¡Û (@LEVEL_INF) September 2, 2025
¡ûLEVEL-R7B8-LCR98D-UKX-TQQ [RGB Build]
LEVEL-R7B8-LCR98D-UKX-TQQ [RGB Build]
OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§AMD Ryzen 7 9800X3D
¥á¥â¥ê¡§DDR5 32GB(16GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§1TB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7
¥Õ¥©¡¼¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿¡§¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼ / ATX
²Á³Ê¡§399,800±ß
¡ûLEVEL-M88M-265F-TG1X-TQQ
LEVEL-M88M-265F-TG1X-TQQ
OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra 7 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ 265F
¥á¥â¥ê¡§DDR5 32GB(16GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§1TB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§AMD Radeon RX 9070 16GB GDDR6
¥Õ¥©¡¼¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿¡§¥ß¥Ë¥¿¥ï¡¼ / microATX
²Á³Ê¡§299,800±ß
¡ûLEVEL-15FX165-i7-RM4X-TQQ
LEVEL-15FX165-i7-RM4X-TQQ
OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼ 14650HX
¥á¥â¥ê¡§DDR5 16GB(8GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§1TB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§15.6·¿(Èó¸÷Âô¥«¥é¡¼±Õ¾½) / ¥Õ¥ëHD(1920¡ß1080¥É¥Ã¥È)
²Á³Ê¡§169,800±ß
LEVEL¡ç¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¡ÖTQQ¡×¥³¥é¥Ü¥²¡¼¥ß¥ó¥°PCÈ¯Çä¡ª ¥µ¥¤¥óÆþ¤êPCÃêÁª»Üºö¤â
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¦¥©¥Ã¥Á 2¤Î²òÀâÆ°²è¤ä¥×¥ì¥¤¼Â¶·ÇÛ¿®¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¡¢¡ÖTQQ¡×»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¡£¹â¤¤½èÍýÇ½ÎÏ¤È³ÈÄ¥À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°´Ä¶¤ò¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤ä¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÃå50Ì¾¤ËTQQ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡£
¡ûLEVEL-R7B8-LCR98D-UKX-TQQ [RGB Build]
LEVEL-R7B8-LCR98D-UKX-TQQ [RGB Build]
OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§AMD Ryzen 7 9800X3D
¥á¥â¥ê¡§DDR5 32GB(16GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§1TB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7
¥Õ¥©¡¼¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿¡§¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼ / ATX
²Á³Ê¡§399,800±ß
¡ûLEVEL-M88M-265F-TG1X-TQQ
LEVEL-M88M-265F-TG1X-TQQ
OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra 7 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ 265F
¥á¥â¥ê¡§DDR5 32GB(16GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§1TB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§AMD Radeon RX 9070 16GB GDDR6
¥Õ¥©¡¼¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿¡§¥ß¥Ë¥¿¥ï¡¼ / microATX
²Á³Ê¡§299,800±ß
¡ûLEVEL-15FX165-i7-RM4X-TQQ
LEVEL-15FX165-i7-RM4X-TQQ
OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼ 14650HX
¥á¥â¥ê¡§DDR5 16GB(8GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§1TB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§15.6·¿(Èó¸÷Âô¥«¥é¡¼±Õ¾½) / ¥Õ¥ëHD(1920¡ß1080¥É¥Ã¥È)
²Á³Ê¡§169,800±ß