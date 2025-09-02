自民党の森山幹事長は、参議院選挙を総括する両院議員総会で大敗の責任をとり、幹事長を退任する考えを表明しました。

自民党 森山幹事長

「本日、両院議員総会への報告をもって選挙結果の責任をとるべく、幹事長の職を退任させていただきたいと思います。また、私の進退につきましては任命権者である石破総裁にお預けいたします」

両院議員総会では、参院選の敗因などを分析した総括が報告されました。その会の最後に森山幹事長は「選挙の責任者は幹事長である私だ」として退任する考えを表明しました。ただ、自身の進退については任命権者である「総裁に預ける」と述べました。

一方、石破首相は自身の進退について、会の冒頭でこのように述べました。

石破首相

「地位に恋々とするものでは全くございません。しがみつくつもりも全くございません」「自由民主党として道筋を示す。皆様とともにそれを果たし、しかるべきときにきちんとした決断をするということが私が果たすべき責務である」

石破首相としては、進退をめぐり踏み込んだ発言をすることで、臨時総裁選を求める動きを沈静化する狙いがあったとみられます。

寺田元総務相

「しかるべき時期にという発言もありましたので、あえてこの政局に持ち込むようなやり方は良くないと思います。発言を聞いて、そちらのほう（臨時総裁選反対）にちょっと傾いています」

片山元地方創生相

「地位に恋々としないほうが今までの石破総理のご発言から見て、石破さんらしいからいいと思いました。しかるべきときにということが、どういうことなのかということを非常に各議員は重く見ていたと思います」

自民党は2日の総括を受け、臨時の総裁選を行うかを決める正式な手続きに入ります。