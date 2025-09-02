テレビ朝日系「あのちゃんねる」が１日に放送された。

あのちゃんこと、歌手でタレント・あのちゃんがＭＣを務めるバラエティー。この日は「未公開シーン大放出ＳＰ」。

オズワルド・伊藤俊介は「ツイ消し！残すほどでもないモヤッとした話」回で、。真空ジェシカ・川北茂澄の結婚式に出席した際に遭遇した「モヤッ」を明かした。

伊藤は、川北から余興にピンネタ３本を依頼されたといい「よかれと思って言ってくれたんだろうけど…」と式場の人からかけられた言葉を述懐。全身タイツでネタを披露した際のことを振り返った。

「出番になったら全身タイツを着て出てって。１本終わってスベって帰って…」と回想。ネタ後に喫煙所で休んでいるときに「式場の僕のお世話をずっとしてくれた人がバーって走ってきて『伊藤様、もしよろしければ、先ほどの全身タイツの方、こちらの方で全て捨てておきますんで…』って。なんで、俺がもう二度とやらないと思ったのか？決めつけないでほしいなって…。よかれと思って、荷物になるだろうしって言ってくれてると思うんですけど。本当、寝る前とかに、そんなにヤバかったかな…って」と明かし、笑わせた。

伊藤は結婚式の余興について「歌とかがいいですよね。やっぱ。ネタなんて本当にやんない方がいい。ウケた試しがない！」と振り返っていた。