２日も県内は気温が上がり県内9地点で最高気温が35度以上の猛暑日となりました。



一方、大気の状態が不安定となり現在長野地域に大雨警報と洪水警報が出されています。



■上田市城跡公園

最高気温が県内でもっとも高い36.4度となった上田市。上田城跡公園では信州上田おもてなし武将隊が観光客を出迎えていました。



信州上田おもてなし武将隊 筧十蔵さん

「35度を超える日が今年大変おおございましたので35度よりも下だと不思議なことに涼しいと感じてしまうのがこわいところですなあ…」





9月になってもこの暑さ…県外から訪れた観光客は。東京から「9月になったのにまだこの暑さがつづくのはかなり厳しい。東京より湿気はないけど日差しが厳しいですね。（長野は）涼しいイメージがあった期待していたんですけどね」２日の県内は高気圧に覆われ晴れて気温が上がり上田と安曇野市穂高で36.4度、佐久で36.3度など9地点で35度以上の猛暑日となったほか7地点で9月の観測史上最高を記録しました。■運動会リハーサル「よーい ぴ！がんばれーがんばれー」佐久市の佐久南幼稚園では園児たちが元気いっぱい！運動会のリハーサル。２日は年中園児26人がかけっこや玉入れ、バルーンの練習をしました。園児は「楽しかった」「楽しかったです」「めっちゃ早く走りたい」年長と年少園児は日陰で暑さを避けながら見学しました。午前10時の佐久の気温は29.6度。子どもたちの練習中少し風はありましたが、まだまだ厳しい残暑が続いています。園庭に水をまいたり練習中、こまめに水を飲んだり熱中症対策をしながらのリハーサルとなりました。佐久南幼稚園 土屋直美主任「日陰を多く作ることだとか水分補給だとか水分補給も水をごくごくごくごくって言って何回飲んだかなと子どもたちにわかりやすいように水分が取れるようにしています」運動会の本番は９月13日です。「がんばれーがんばれー頑張りました」■雨降りそして、午後4時すぎ。長野市では雷を伴った大粒の雨が降り出しました。長野地方気象台によりますと県内は前線に向かって湿った空気が流れ込んでいるため、２日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となる予想です。現在（午後５時半すぎ）長野地域に浸水害に関する大雨警報と洪水警報が出されています。 気象台は２日夜のはじめ頃にかけて低い土地の浸水や河川の増水などに警戒を呼び掛けています。