ミラノオリンピックで金メダルの期待がかかる、静岡･掛川出身の日本代表スノーボーダー三木つばき選手。Daiichi-TVでは、10年前から三木選手に注目し追い続けてきました。今シーズンに向け、準備を重ねる三木選手に密着。オリンピックにかける思いを聞きました。



8月22日、今シーズンに向けて決意を語った三木選手。





（三木 つばき 選手）「いままでで一番いい滑りができれば自然と金メダルが取れると思う金メダルをつかみ取ってきたい」コースに設置された旗、旗門を通過してタイムを競うアルペン競技。三木選手は高校3年生で出場した北京オリンピックで9位に一躍その名を知られる存在となりました。そして、その躍進は止まらず、昨シーズンはシーズンを通して成績を競うワールドカップで回転と大回転で種目別優勝、さらに総合優勝とタイトルを総なめこれらはすべて日本人初の快挙です。さらに世界選手権でも回転と大回転の2つの競技でメダルを獲得。今や、この競技で日本をけん引する存在です。この活躍を認められ、スキー、スノーボードで活躍した選手を表彰するスノーアワードで最優秀選手賞を獲得しました。（三木 つばき 選手）「来シーズン、オリンピック、オリンピックイヤーを盛り上げていきたい」私たちが三木選手を初めて取材したのは10年前。小学6年生の時でした。夏場、雪のない静岡でも家の中でブーツを履いてボードの動きを確認していました。スノーボーダーのインストラクターだった父・浩二さんの影響で始めたスノーボード。このとき、既にオリンピックを目標に掲げていました。（三木 つばき 選手）「日本代表チームに入らないと五輪には出られないので15歳で日本代表選ばれるように18歳のときに北京五輪があるのでそこに向けて練習」オリンピック出場という大きなを実現させるため、三木選手が選んだ道は…。（三木 つばき 選手）「よし、頑張ろう」4か月間、単身、長野で山籠もりをしてスノーボード三昧の生活を送ること。小学3年生から6年生までの間下宿先の手伝いをしながら掃除や洗濯などの身の回りのことを自分でやるという、小学生にとっては過酷すぎる生活。学校の勉強も両親が学校にもかけあい、「おろそかにしない」ということで許可を得ていました。（三木 つばき 選手）「3年生のころは何か月も両親と離れることが無かったので、3月ぐらいになると寂しくなった」そんな三木選手を小学4年生からサポートしてきたのがトレーナーの岡田さん。ナショナルチーム入りを目指す三木選手の努力を間近で見てきました。（岡田 千詠子 トレーナー）「相当努力家です。本当に。家でコツコツやるんです。それが全て。教えてもやらなければ意味がない。継続的にやったのが結果に表れている」見た目と違い、全身の筋肉が必要とされるアルペン競技。世界で戦える力をつけるため地道な努力を重ね、15歳で初めてワールドカップに出場したのです。（岡田 千詠子 トレーナー）「こんな綺麗にベンチプレスする人いないですよ。みんなガシャガシャやるじゃないですか。でもアスリートは全身のバランスを考えながらやらなければいけない。外国の選手と戦うには小さい体じゃ戦えない」一方で、この競技を続けるために常に付きまとうのが遠征費の問題。ヨーロッパが主戦場のアルペン競技は最低でも年間1000万円以上、自らチームを編成している三木選手の場合には3000万円以上の費用がかかるといいます。その活動費を支援してくれるスポンサーは必要不可欠な存在。シーズン終了と共に自ら巡り、シーズンの報告をしていきます。そこに参加した社員からの質問にも一つ一つ丁寧に答え、感謝の気持ちを伝えることも忘れません。（スノーボード日本代表 三木つばき選手･22歳）Q.体づくりに貢献している料理で一番好きなものは何ですか？「ありがとうございます外に7～8時間出っぱなしで競技をするので脂肪がないと外にいられない。脂質、揚げ物を控えるなどの制限はしていないので、割と何でも食べられる。単純に好きな料理はコロッケ。自分へのごほう美は杏仁豆腐のプリンです」遠征で獲得したメダルやトロフィーも見せ、惜しみなく触ってもらうのも、心からの感謝を伝えるため。そんな三木選手の対応にスポンサーも…。（宇佐美組 宇佐美 憲邦 社長）「19歳で初めて会って、この子はもっと上に行けるのではないかという期待を体現してくれた。オリンピックでも金メダルをとれると思います」自分の活躍を喜んでくれる姿を見るの、が三木選手にとっても何よりの楽しみだといいます。（スノーボード日本代表 三木つばき選手･22歳）「支援してくれる企業がなければ活動できない。海外に行くことも練習や試合に出ることもできないので、スポンサー、応援してくれる人があっての私だと思う。喜んでくれる人ばかりなので、いっぱいトロフィーをとってきて良かったとことしは特に思うそう考えると日本人でオリンピックのアルペン種目で金メダルを獲得した人が日本人ではいないので今は将来を考えて迷うよりしっかりオリンピックの金メダルを見据えて行動したい」そんな三木選手の前に大きな壁となって立ちふさがるのがチェコ代表、エステル・レデツカ選手。2018年・ピョンチャン大会を制すると、前回の北京大会でも他を圧倒する速さを見せオリンピック2連覇中の絶対王者です。それでも三木選手が目指すのはただ一つ。（スノーボード日本代表 三木つばき選手･22歳）「ミラノオリンピックの目標は優勝です。そこしか見ていないです。スノーボードアルペンは、まだまだ日本人、アジア人が活躍しにくい競技。それでも日本人女子がこれだけ活躍できる、こういう滑りができるというのを見てもらい、後に続く人が出てくれればすごくうれしいし、それがスノーボード界にスポットライトを当てる一つのきっかけになればいい」そして8月30日、ヨーロッパ遠征に旅立った三木選手。イタリアやベルギーなどで調整し、今シーズンに向けた調整をしています。