¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥ê¥ê¡¼¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù(16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Á´8²ó)µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£°ìÉô½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç®°¦ÊóÆ»¤Î¥¤¥¸¤ê¤ò¤µ¤é¤ê¤È¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·ÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤ËÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¤¦¤Þ¤¯Î©¤Á²ó¤ë¡È¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡É¤ÎÌò³ä¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´¤¦¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ÇÈ¯É½¡£½ÐÀÊ¼Ô5¿Í¤Î¤¦¤ÁËÜ¿Í°Ê³°¤Î4¿Í¤¬¥ê¥ê¡¼¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¤³¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀèÆü¤â½µ´©»ï¤Ë»£¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¾¡¼ê¤ËÌ±´Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¤â¡È¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¤ä¤í¤Ê¡©¡È¥Þ¥Í¡¼¡É¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¤ä¤í¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡È¥Þ¥Í¡¼¡É¤Ç¤¹¡×¤ÈÁê¤Å¤Á¤ò¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂè3ÃÆ¤¯¤é¤¤¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¡£¤â¤·ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸ýÀâ¤¯¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¤Ï¡ÖI want you¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¥À¥µ¤¤¡ª¡×¡Ö¥ª¥¸¥µ¥ó¡ª¡×¤ÈÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÃæ¡¢¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ¤ò¸«¤Æ¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢»³ËÜÉñ¹á¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤¦¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼èºà¤Ç¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö60Ëü¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È²óÅú¡£»³ËÜ¤«¤é¡Öº£²ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£²ó¤Ï1Á¬¤¿¤ê¤È¤â»È¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö365Æü½÷¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°¤Ö¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
