中川家・礼二、成長した15歳長女＆5歳長男との親子ショットに「可愛いです」 約2年ぶりにインスタ更新
お笑いコンビ・中川家の礼二（53）が1日、自身のインスタグラムを約2年ぶりに更新。 “鉄道の旅”を満喫する親子ショットを公開した。
【写真】「可愛いです」中川家・礼二＆長女＆長男の親子3ショット ※5枚目
礼二は「久しぶりの投稿です、、九州新幹線つばめで熊本へ！そして、特急あそぼーい！に乗って阿蘇に行きました！」とつづり、敬礼ポーズをした長男（5）との2ショットを投稿した。
続けて、長男とおそろいのTシャツを着た愛らしい“親子コーデ”を披露し、最後には長女（15）も写った親子3ショットをアップ。家族で夏休みを楽しむ様子が垣間見られた。
久しぶりの投稿にファンからは「息子さん大きくなられましたね！」「息子さんとのペアルックが可愛いです」「プライベート感があっていいねー」などとコメントが寄せられている。
礼二は2009年4月に一般女性と結婚。同年11月に長女、19年9月に長男が誕生した。
