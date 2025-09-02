Travis Japan七五三掛龍也、つらい時期を支えてくれたのはキスマイ 初登場の『徹子の部屋』で思い語る
7人組グループ・Travis Japanの七五三掛龍也が、3日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に初登場する。
【写真】ぎゅっと集まりキュートな笑顔をみせるTravis Japan
七五三掛（しめかけ）という苗字は、地元・茨城ではそれほど珍しくないが、東京に出てきてからは驚かれることが多いという。黒柳徹子に自己紹介を兼ねて、特技の「連続かわいいポーズ」やダンスを披露する。
七五三掛の父は木村拓哉、母は亀梨和也のファンで、子どもの頃から色々なコンサートに連れられて見に行ったそう。小学生のときに自身で履歴書を送り、芸能界に入った。茨城から毎日レッスンに通うのは大変だったが、両親は何も言わず見守ってくれたと明かす。下積みの期間が長くなり、どうしたらデビューできるのかと思い悩んだ時期もあったというが、そんなつらい時期を支えてくれたのはKis-My-Ft2だったと打ち明ける。
