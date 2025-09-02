¡Ö¼ã¤¤º¢¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×à¥È¥ß¡¼¤È¥Þ¥Äá¹ñ¹ÉÙÇ·¡¢72ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÃÊ¡¹¤È·Ý½Ñ²È¤ÎÉ÷ËÆ¤Ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºÐ¤Î¼è¤êÊý¤ò¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì²á¤®¡×
¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤Ë¹õT¥·¥ã¥Ä¡¢72ºÐÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡70Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿72ºÐÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#»¥ËÚ¿ÛË¬¿À¼Ò¤Î²Ö¼ê¿å¤ÎÎ¶¤¬¹¥¤ #¿ÛË¬¿À¼Ò #»¥ËÚ¿ÛË¬¿À¼Ò¤Î²Ö¼ê¿å¤ÏÈþ¤·¤¤ #¥Û¥â¡¦¥¹¥Ô¥ê¥¿¥¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤Ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç»¥ËÚ¿ÛË¬¿À¼Ò¤Î¤ªº×¤ê¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¹ñ¹ÉÙÇ·¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºÐ¤Î¼è¤êÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¼ã¤¤º¢¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥È¥ß¡¼ÍÍ♡¹û¤ì¹û¤ì♡¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥¢¡¼¥È¤â¥ª¥·¥ã¥ì²á¤®¡×¡Ö»¥ËÚ¤Ç¤Î¸ÄÅ¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÃÊ¡¹¤È·Ý½Ñ²È(²è²È)¤ÎÉ÷ËÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ¹¤Ï1977Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö´ßÊÕ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡×(TBS)¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1979Ç¯¤«¤é1982Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö±½¤Î·º»ö¥È¥ß¡¼¤È¥Þ¥Ä¡×(TBS)¤Ç¤Ï¿·ÊÆ·º»ö¤Î²¬ÌîÉÙÉ×¤ò¹¥±é¡£¾¾»³¿Ê¤ò±é¤¸¤¿¾¾ºê¤·¤²¤ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç±Ç¥É¥é¥Þ¤Î¡ÖÀÖ¤¤¥·¥ê¡¼¥º¡×¤äºî²È¤ÎÆâÅÄ¹¯É×¸¶ºî¤Î¡ÖÀõ¸«¸÷É§¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¶áÇ¯¤Ï²è²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£