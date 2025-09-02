ÇßÂôÉÙÈþÃË¤¬À¼¹Ó¤²¤ë¡Ö¤â¤¦¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×È¬Âå°¡µª¤µ¤ó°äÉÊÈÎÇä¼¨º¶¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë
ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼êÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ê74¡Ë¤¬2Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£2023Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Î¼êÈ¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤ÎÆÃÅµÉÕ¤CD¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬È¬Âå¤µ¤ó¤Î°äÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤è¤¦¤È·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢È¬Âå¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ë¥Ì¡¼¥É¤Î¼Ì¿¿¤òÆÃÅµ¤È¤·¤ÆCDÈÎÇä¤·¤¿¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬¡¢Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢È¬Âå¤µ¤ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿²¼Ãå¤äÃËÀ¤Ë°¸¤Æ¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡¢ÄÌÄ¢¡¢ÉñÂæ°áÁõ¤Ê¤É¤òÆÃÅµ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
MCµÜº¬À¿»Ê¤«¤é¡ÖÇßÂô¤µ¤ó¡¢¥Õ¥ë¥Ì¡¼¥É¤Î¼Ì¿¿¤â¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤äÄÌÄ¢¡¢²¼Ãå¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ÇßÂô¤Ï¡ÖÈ¬Âå¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢È¬Âå¤µ¤ó¤¬Á÷¤Ã¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤òÈà¤é¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡Ë¤¬¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Ï¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ°³´¤·¤¿¡£
µÜº¬¤«¤é¡ÖÇßÂô¤µ¤ó¤Í¡¢½êÍ¸¢¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ï¡Ê¾¦ÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¡ËÂè7ÃÆ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Åö»þ¡¢Æ±À³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ËÇä¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤â¼ºÎé¤ÊÏÃ¤À¤·¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥Ì¡¼¥É¡Ë¼Ì¿¿¤âÈà¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤òÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¤â¤¦¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£CD¤À¤±Çä¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ê¤éÏÃ¤ÏÊ¬¤«¤¦¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»Íý¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£Ë¡Î§¤Ê¤ó¤Æ¤è¤¯¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢å«ÁÏ¹Ñ¤È°ì½ï¤Ç¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÄ¥¤êÉÕ¤¯¡¢¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤«¼é¤Ã¤Æ¤ä¤ë¿Í¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤Æ´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£