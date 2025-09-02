お笑いコンビ、オズワルドの伊藤俊介（35）が1日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時45分）に出演。お店で規格外の大盛りを注文した男性に助言するか迷ったことを明かした。

同番組は「夜中にツイ消し 残しておくほどでもないけどモヤっとした話」というテーマの未公開シーン大放出SPを放送した。

伊藤は「定食屋で初めて会ったおじさんに言うべきだったのかな…」という“ツイート”を発表した。

伊藤は「初めて行った定食屋さんで、ご飯の大盛りを頼んだんですよ。思ってた大盛りじゃなさすぎたというか、たまにあるじゃないですか。かなりの大盛りで。俺これ食えんのかって思って」と想定外の“大盛り”に困惑していたという。

伊藤は「どうにか頑張って半分くらいまで食って、どうしようって気合でいけるけどってときに、50代中盤くらいのおじさんが座って、『ご飯大盛りで』って言ったんですよ。俺は、俺に食えなくて、コイツに食えるわけがないって思った。一瞬、（おじさんが）『ご飯大盛りで』って言った瞬間、『あっ』って言ったんですね。そうしたらおじさんに『えっ』って言われて。これ言うのキモいなって思って。『えっ』って言われたのも無視して」と“大盛り”のサイズ感を伝えるか迷ったことを明かした。

伊藤は「5分経ったら定食くるじゃないですか。そのおじさんが大盛りのご飯を見た瞬間に、さっきの俺の『あっ』を思い出して、全部繋がって俺に向かって『お前…』って言ってきたんですよ」と語った。

伊藤は「でも、言うのもキモいじゃないですか。なめてるみたいだし。『あんた食えないですよ』って言うのも。でも伝えてあげればよかった。あんな顔されるなら」と後悔したことを明かした。